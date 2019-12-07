被選任為美國舊金山歌劇院音樂總監的金恩善指揮家. December. 07, 2019 07:27. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. SFO5日(當地時間)發表說，指揮家金恩善(39歲)將於2021年8月1日就任美國舊金山歌劇院(SFO)的音樂總監(也稱音樂導演)。SFO成立於1923年，擁有96年歷史，與紐約大都會歌劇院並稱美國兩大歌劇院。在北美大陸，女性出任歌劇院音樂總監，金恩善是第一個。首次簽約期限為5年，每季最多指揮四部歌劇。 今年6月，金某以德沃夏克歌劇代表作《露莎卡》在SFO出道，受到媒體和聽眾的好評。畢業於延世大學音樂學院和研究生院的她在德國斯圖加特音樂學院就讀期間，2008年在西班牙赫蘇斯洛佩斯科沃斯國際指揮大賽中獲得冠軍，開始受到世界音樂界的關註。金某在著名指揮家丹尼爾•巴倫博伊姆和基裏爾•佩特連科的歌劇指揮中，以輔助指揮者的身份工作，一直以來在德國柏林國立歌劇院、法蘭克福歌劇院等歐洲主要歌劇院和華盛頓國立歌劇院、休斯敦Grand歌劇院等美國主要歌劇院以指揮的身份活動。金大中政府時期曾擔任文化部長官的韓世大學客座教授金聖宰就是她的父親。 金某將接替指揮家尼古拉•路易索蒂的工作，在正式擔任音樂總監之前的2020-2021賽季作為SFO第二舞臺指揮貝多芬的《費德裏奧》。SFO總監馬修•席伯克表示“有著深思熟慮的領導能力的金氏通過深刻的共鳴和尊重，將聽眾和藝術家、劇場技術人員和管理者聯系起來。她讓所有人都能發揮出他們自己最大的力量”，解釋了選任金某為音樂總監的背景。 5日，金某通過SFO主頁表示，“在SFO中，在很多方面進行了開放性的合作，感覺彼此非常默契。能成為舊金山歌劇院家族的一員，感到非常自豪。”同一天，她在接受《紐約時報》(NYT)的采訪時表示：“1912年出生的奶奶一生都被人稱為‘女醫生’，想起了展望女性就那樣被稱為‘醫生’的時代。我期待下一代(女性)指揮也能就那樣被稱為‘指揮’。”

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