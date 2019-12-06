韓朝美首腦“假交情”兩年……現在是從幻想中醒來的時候了. December. 06, 2019 07:35. . 朝鮮4日晚以人民軍總參謀長的名義發表談話威脅說：“如果美國對我們使用任何武力，我們也會在任意情況下迅速采取相應行動。”美國總統特朗普此前表示，“如果有必要，將對朝鮮使用武力”，對此，朝鮮似乎在以軍方領導層的名義，有備而來地展開了反擊。談話中還特別提到：“我國武裝力量的最高司令官（國務委員會委員長金正恩）也對此消息感到非常不快。” 朝美首腦之間的個人關系是期間不打破無核化談判局面、維持對話局面的唯壹借口。特朗普總統自去年在新加坡舉行會談以來，壹直以同金正恩的親密關系而自豪，此次甚至在談及對朝鮮動武的可能性時，也表示：“金正恩和我的關系非常好。我們有信任。”朝鮮在對美談話中也聲稱，“（兩位首腦間的）親密關系很牢固，信賴感依舊”，經常要求進行首腦間的直接交易。 但是這種言必稱的信任關系也出現了裂痕。朝鮮表示的金正恩的不快就是這個開始。他按照自己的計劃表，按照“年底時限”展開對美攻勢，連同覺得這壹期間阻止極端對峙的交情也礙手礙腳。朝鮮已經對文在寅總統毫不猶豫地進行指責，稱其為“愛管閑事的斡旋者”“少見的厚顏無恥之徒”等。去年向文在寅總統展示的最好待遇隨著金正恩的變心壹去不復返。 朝美之間的“奇怪兄弟情”也即將結束。雖然從壹開始也不知道有沒有的金正恩的無核化意誌，原本是這種關系的基礎，但金正恩現在的趨勢，似乎是連這個都要否認。在過去的兩年裏，隨著朝美首腦會談活動的進行，朝鮮獲得了增加核武庫的充分時間。朝鮮只是停止了核試驗，繼續啟動著核燃料工廠，增加了核彈頭數量，並進壹步提高了洲際彈道導彈的技術。 朝核威脅現在變得更大，變得更精巧。因此，提出“新道路”的朝鮮挑釁程度將比兩年前更高。再加上首腦間用於活動的親密關系壹旦結束，就會陷入無法控制的危機。韓美首腦對金正恩如此迷戀，再沒有比這更愚蠢的事情了。危機時需要相應的新對策。不能壹味地哄慰、安撫、被牽著走。首先要調整好壹旦挑釁就要懲戒的果斷決心。

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