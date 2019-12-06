起亞汽車年產30萬輛印度工廠竣工，加速攻占全球第四大市場. December. 06, 2019 07:35. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 起亞汽車的年產量達30萬輛的印度工廠竣工，通過為當地量身定做的新車進軍世界第四的印度市場。繼最近決定投資印度尼西亞之後，起亞汽車還計劃在印度增加銷量，以挽回現代汽車集團在中國市場的銷售頹勢。 起亞汽車5日(當地時間)在位於印度安得拉邦阿南塔普爾的印度工廠舉行了竣工儀式，並表示將在明年上下半年推出“高級多功能車(MPV)”和小型運動型多功能車(SUV)2款車型。高端MPV將於明年2月在德裏車展上亮相，這是一款針對印度高收入人群的車型。而入門級的小型SUV車型不僅面向印度，還面向亞洲及中東等新興市場。起亞汽車印度工廠的第一輛車“Seltos”從7月上市到上個月共售出了4.0649萬輛。11月銷量達到1.0045萬輛，以單一車型為準，在印度市場內銷量排名第四。 起亞汽車印度工廠於2017年10月動工，今年7月生產出Seltos，正式投產。印度市場汽車生產量居世界第五，年銷量僅次於中國、美國、日本，是世界第四大汽車強國。印度人口約13億，但汽車普及率僅為每千人30多輛。中國每千人的汽車普及率為141輛，美國為837輛。近年來，印度的汽車銷量快速增長，預計到2030年左右，印度的汽車銷量將超過日本，成為世界第三大汽車市場。 起亞汽車相關人士解釋說，“向印度出口整車時附加的關稅為60%，因此在印度之外制造汽車供應的價格競爭力較低。需要確保當地生產工廠。” 此前，現代汽車於1996年首次進軍印度市場。目前，現代汽車的印度欽奈1、2工廠年生產能力為68萬輛，明年計劃增加到75萬輛。如果加上起亞汽車的30萬輛，合計將超過100萬輛，很有可能超過現代•起亞汽車的中國年產量。 現代•起亞汽車相關人士表示：“現代汽車出口印度工廠生產的汽車的40%，起亞汽車也計劃將部分產量出口到非洲、中東、亞太、中南美等新興市場。印度將成為現代汽車集團進軍海外市場的橋頭堡。” 起亞汽車還加快了進軍印度未來移動出行市場的步伐。今年3月，起亞汽車向印度第一大網約車服務(Car-hailing)企業奧拉(ola)投資6000萬美元(約677億韓元)，正在挖掘新產業。此外，公司還計劃與印度第二大共享汽車(car sharing)企業“Revv”合作，為移動出行服務提供專業化的車輛供應、管理及維修解決方案等。 最近，印度汽車市場因利率上調和貸款強化、環境限制等而出現不景氣，這是危險因素。據韓國汽車產業協會分析，截至今年第三季度(7~9月)，印度汽車累計銷量僅為218萬輛，與去年同期相比減少了16.4%。 起亞汽車社長樸韓宇自信滿滿地說：“為了達成明年16萬輛規模的生產目標，將傾盡全力新增2款車型生產線。今後3年內工廠的機器完全運轉起來的話，年產30萬輛也是很有希望的。”

한국어