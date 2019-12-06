LPGA新星全智媛. December. 06, 2019 07:36. by 李憲宰 uni@donga.com. 去年在美國田納西州舉行的第118屆美國女子業余高爾夫錦標賽。全智媛(22歲)就像往常一樣獨自一人參加比賽。這是美國業余高爾夫球賽中最權威的舞臺，因此其他選手多是父母或熟人前來助威。攜帶球童參賽的球員也不少。 但是全智媛推著相當於自己身高的高爾夫球車，進行了比賽。沒有使用球童的理由只有一個，就是為了省錢。以前負責崔京周的美國事務的IMG理事林萬成一眼就看到了這個小女孩。 64強賽，32強賽，16強賽，8強賽......全智媛的表現漸漸抓住了善於發掘潛力股的林理事的心。在決賽中，全智媛負於克裏斯汀•吉爾曼(美國)獲得亞軍。因傷心而哭泣的全智媛取而代之得到了堅實的後援(贊助)。這是國際體育管理公司IMG向她提出的選手管理建議。這是繼“高爾夫女王”朴世莉之後，IMG總公司第二次與韓國籍女子高爾夫選手簽約。 就讀於美國阿拉巴馬大學的全智媛學業和運動並行，上個月一舉通過了美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽資格賽考試(Q School)。接下來她將休學，從明年開始參加LPGA巡回賽。 從表面上看，她似乎踩上了“平坦球道”，但往裏看，“深草區”和“障礙區”也很多。從小學3年級開始打高爾夫的她，與目前征戰韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的同期選手李素英和李多燕等相差甚遠。由於家境不太寬裕，她甚至沒有接受過著名教練的個人輔導。 對於這樣的全智媛來說，留學澳大利亞成了她人生的轉折點。她在初三時舉行的一項賽事中獲得過一次冠軍，巧合的是，這項賽事冠軍的特別恩典是獲得位於澳大利亞吉姆邦巴的希爾斯國際學院一年的獎學金。該校是男子高爾夫前世界排名第一的傑森•戴伊就讀的著名體育學校。本來計劃只留學一年就回國。但是學校高度評價她的高爾夫熱情和才能，所以提議提供剩余2年的獎學金。 高中畢業後，她又以獎學金形式考入了美國代托納比奇大學。2年內全智媛在美國青少年大學國家冠軍賽等比賽中5次奪冠，之後她被南部地區名牌大學阿拉巴馬大學錄取。 全智媛表示，“所有選手都很努力，但我必須更加努力。那樣的話，我以為總有一天會開花結果，好運就會找到我。” 田智媛將於明年2月在澳大利亞維多利亞州舉行的Big Open公開賽上首次參加LPGA巡回賽。她笑著說：“我把這個消息告訴了相當於自己第二故鄉的澳大利亞的朋友們，他們說要來為我加油。” 明年賽季的目標是新人王。想繼承到今年的李貞恩為止連續5年獲得新人王的韓國前輩姐姐們的光榮傳統。“小時候在電視上看到朴世莉和奧查婭(墨西哥)等選手，培養了夢想。我想和自己的偶像朴仁妃職業選手一起比賽，學習她的膽大心細。”雖然全智媛的開球飛行距離在240碼左右，很普通，但她很善於打挖起桿，也很擅長沙坑擊球。她說：“即使球掉進沙坑裏，我也一點不擔心。” 在明年的LPGA巡回賽上，她不再是一個人。在青少年時期作為高爾夫選手的弟弟全大賢(21歲)決定在退伍後給姐姐背球高爾夫球包。 全智媛有望與一同通過LPGA Q School的旅美僑胞盧藝林(19歲)、孫有貞(18歲)、何沐妮(20歲•中國)等爭奪新人王。

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