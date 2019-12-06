電影《寄生蟲》大踏步邁向奧斯卡金像獎. December. 06, 2019 07:36. by 孫宅均 sohn@donga.com. “韓國電影《寄生蟲》已經震動了美國電影市場。奧斯卡頒獎典禮會怎麽樣？”(5日《華盛頓郵報》) 美國娛樂專刊《Variety》(綜藝)4日報道說，奉俊昊導演的電影《寄生蟲》(美國上映名《Parasite》)獲得了美國電影研究所(AFI)的2019年特別獎。由於去年獲獎的墨西哥電影《羅馬》最終斬獲奧斯卡最佳外語片獎，當地媒體對《寄生蟲》在明年2月獲得奧斯卡金像獎持肯定性推測。 美國電影研究所成立於1967年，每年選出10部最佳電影和電視劇進行發表。因為是以美國制作的作品為對象，所以《寄生蟲》沒有被列入這個名單。英國電視劇《Fleabag》獲得電視類特別獎。3日，全美影評人協會(NBR)將《寄生蟲》評選為最佳外語片獎獲獎影片。《紐約時報》評論家將《寄生蟲》評選為2019年最佳影片的第三名。 《華盛頓郵報》報道說：“這部韓國語驚悚片自2個月前在美國上映後，受到了評論家和觀眾的一致好評。如果該作品被排除在奧斯卡主要獎候選名單之外，那麽將確認奧斯卡金像獎評委的看法與大眾觀眾的看法相去甚遠。”

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