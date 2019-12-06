美國：“絕對從未撤回對朝軍事選擇”. December. 06, 2019 07:37. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部負責東亞事務的副部長助理海諾·克林克（照片）4日（當地時間）就朝鮮接連發表對美威脅言論警告稱：“如果犯下攻擊性的愚蠢行為，將予以非常嚴厲的懲罰。”他還提到，國務院的對朝政策主導權有可能轉移到國防部等其他部門。 克林克當天在韓美同盟基金會在華盛頓舉行的以移交戰時作戰指揮權為主題的會議上表示：“朝鮮可能也理解這壹點。”就美國總統特朗普前壹天關於“如果有必要，將對朝鮮使用武力”的發言的立場，他回答稱：“軍事選項從未取消”，“軍事力量是威懾力（deterrent），也是穩定力量（stabilizing force）。” 克林克隨後警告說：“我們的反應可能會發生變化，國務院的（對朝政策）主導可能會轉變為其他的任何東西。”這表明，如果朝鮮與美國的無核化談判失敗，將由以軍事力量為主的國防部主導對朝政策，而不是把重點放在外交上的國務院。 此外，當天上午作為會議主題演講者出席的美國國務院負責東亞太事務的助理國務卿馬克·納珀就韓國政府關於終止《韓日軍事情報保護協定》的“有條件延期”決定表示歡迎，稱“我們對此感到鼓舞”。他提到這壹點時，使用了“維持（maintain）”壹詞而不是“更新（renew）”。這可能是因為，之前國務院在有關韓國政府決定的報道資料中使用了“更新”壹詞，後來有人指出“是否想把延長韓日軍情協定變成既定事實以向韓國施壓”，因而有意識地談及。

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