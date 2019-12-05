》年底韓半島危機風波加劇，韓國外交卻去向不明. December. 05, 2019 07:35. . 美國總統特朗普3日表示：“我們擁有最強大的軍事力量。希望不會使用它”，“如果我們必須（對朝鮮）使用武力，可以使用。”這是針對提出“年底時限”、提高挑釁力度的朝鮮的警告信息。朝鮮宣傳國務委員會委員長金正恩登上白頭山，並宣布本月下旬將舉行勞動黨中央委員會全體會議。這是在宣布，朝鮮將下決心向“新道路”轉變，而不是尋求談判。 最近韓半島的局勢似乎是朝美朝著沖突的方向發展。朝鮮在東倉裏導彈試驗場和寧邊核設施中暴露了可疑的動向，並在各處設置了洲際彈道導彈發射墊，甚至預告了金正恩的“重大決定”。美國連日來不斷派出各種偵察機在韓半島上空進行監視活動，最終特朗普總統再次將金正恩稱為“火箭男”，甚至暗示了使用武力的可能性。 目前還處於心理戰水平的氣勢之爭。朝鮮故意將挑釁征兆暴露在美國的衛星監視網面前。美國也沒有關閉偵察機的位置發射裝置，事實上是在進行公開的監視飛行。越是臨近年底，強度就會越大。特別是，如果朝鮮正面回應特朗普的使用武力警告，朝美關系將回到兩年前“狂言亂語”泛濫的險惡局面。不能排除朝鮮進行核試驗或發射洲際彈道導彈和西海局部挑釁等賭博、美國進行軍事性選擇的極限對峙的可能性。 將危機升級並獲得補償，是朝鮮長久以來的手法。特朗普總統可能真正希望的是局面崩潰之前的戲劇性妥協，但特朗普是那種對遊戲非常熟悉的人。特朗普壹方面警告朝鮮使用武力，另壹方面向韓國暗示可能撤出駐韓美軍，要求韓國增加防衛費分攤額。雖然不得不對同時面對韓半島南和北的構想搖頭，但危機越是升級，特朗普的風險就越大。 在這樣的韓半島博弈局面下，韓國外交連存在感都沒有。作為朝美仲裁者和對話促進者，早已失去了發言權。因為急於安撫朝鮮，所以被徹底無視，而壹直對美國硬頂，結果只增加了賬單的金額。韓國外交在任何地方都看不到。是再次表示“我們無能為力”、吐露無力感，或者只是喊叫誰都不聽的“和平”、只等著僥幸的反轉？我們不禁要問，到底有沒有應對危機的計劃？

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