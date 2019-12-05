安格爾最後一幅女性肖像畫. December. 05, 2019 07:35. . 這是一幅身穿藍色禮服的女性肖像畫。露出肩膀的華麗晚禮服，用金和鉆石、珍珠等裝飾的昂貴首飾，打扮得氣派的一襲黑發，披在金色椅子上的金色刺繡披肩等，一眼就能看出是準備去參加派對或舞會的裝束。但是女性的表情不知為何顯得有些憂郁。她到底是誰，看上去如此疲憊無力？ 19世紀法國新古典主義畫家讓•奧古斯特•多米尼克•安格爾畫的這幅畫中的模特是保琳娜•布羅格利。她是被稱為“布羅格利公主”的法國貴族女性，1845年與後來擔任法國總理的阿爾伯特•布羅格利結婚。畫是丈夫委托安格爾創作的，完成時保琳娜只有28歲。聰慧、睿智，再加上出眾的美貌，在貴族們的宴會上，她總是受到關註，但天生的靦腆羞澀讓她非常難受。站在畫家面前對她來說也是一種困惑。如果模特不舒服，畫家也不會舒服。50多年來，安格爾一直畫著理想女性的裸體畫和肖像畫，但保琳娜的肖像畫並非易事。要不然安格爾怎麽會在寫給朋友的信中說“太累了”，並訴苦說，這次或將會成為最後的女性肖像。實際上，這幅畫也是安格爾畫的最後一幅女性肖像畫，除了自己的夫人。為了畫公主，安格爾至少畫了10張以上的素描。先畫裸身的人體，然後在上面加衣服和裝飾的方式工作，當然，這時候叫職業模特。雖然是艱難完成的畫，但是像照片一樣精致的描寫，完美的比例和構圖，為了理想美的人體的扭曲等新古典主義樣式的特征都原封不動地展現出來。 模特疲憊憂郁的表情是年過八旬的老畫家的不祥預感嗎？畫剛完成，保琳娜就患上了肺結核，7年後，35歲的她就去世了。阿爾伯特活到了79歲，但他一直沒有再婚。一輩子懷念妻子，把這幅肖像珍藏到死。

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