年內若與美國談判失敗，金正恩明年初有可能打“洲際導彈牌”. December. 05, 2019 07:34. by 黃仁贊, 孫孝珠 hic@donga.com,hjson@donga.com. 美國總統特朗普和朝鮮國務委員會委員長金正恩自今年2月河內談判破裂以後壹直關系親密，如今都暗示了互相武力示威的可能性，使韓半島的緊張氣氛在年底繼續加劇。如果年內朝美對話最終破裂，那麽朝美無核化談判將根據朝鮮提出的“重大措施”的程度，是繼續下去還是破裂。 ○金正恩同時打出白頭山登頂和全體會議牌，向美國施壓 特朗普總統3日（當地時間）時隔2年零3個月再次針對金正恩發表“火箭男”言論，並表明了對朝鮮使用武力的可能性，對此朝鮮立即以強硬對強硬回應。朝鮮通過金正恩時隔49天再次騎著白馬登上白頭山的報道，暗示如果到年底美國沒有作出讓步，將會選擇更為強硬的路線。據《勞動新聞》4日報道，前往白頭山地區的金正恩與朝鮮人民軍參謀長樸正天和軍種司令、軍長等高層軍隊幹部壹起，騎馬視察了白頭山抗日革命遺址。在此之前，他沒有帶著妹妹、勞動黨宣傳鼓動部第壹副部長金與正，而是與夫人李雪主壹道前往白頭山。他還與隨行人員點燃篝火，壹起烤火。壹名朝鮮問題專家表示：“視察白頭山抗日遺址，點燃了與美國抗爭的決心。” 同壹天，金正恩還宣布勞動黨中央委員會第七屆第五次全體會議將於本月下旬舉行。在4月10日舉行的第四次全體會議上，金正恩先後25次強調自力更生。他說：“要把自力更生作為繁榮的寶劍來抓。”他在兩天後召開的第十四屆最高人民會議第壹次會議施政演說中說：“到今年年底，我們將耐心等待美國的決斷。” 因此，有人提出，如果到年底不舉行朝美工作磋商，而且時隔8個月舉行中央全會，朝鮮很有可能繼高強度的對美、對韓譴責後發起挑釁。韓國世宗研究所研究企劃本部長鄭成長預計：“朝鮮很有可能強烈批判美國的談判態度和韓國的對朝態度，同時闡明中斷無核化談判和強化核保有國地位的立場。” ○甚至提出明年初發射洲際彈道導彈的可能性 如果金正恩繼“河內會談無果而終”之後再次沒能與美國進行年底談判，很有可能會采取高強度的武力行動。金正恩在宣布“年底時限”的4月施政演說中也表示：“隨著美國對朝鮮政策的公開化，我們對此做出回應的行動也會隨之而來。”4日，朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成通過談話表示，“聖誕節禮物由美國決定”，並破例預告了明確具體時間的相應措施。 專家們認為，通過年底中央全會和明年新年賀詞闡明有關無核化的“新道路”後，朝鮮將展開支持這壹主張的武力行動。韓國社交協會首席研究員斯蒂芬·諾珀預測稱，“以明年金正恩委員長生日1月8日為起點，朝鮮可能會發射洲際彈道導彈，朝鮮會把它解釋成出於宇宙開發的目的。”也有人提出，朝鮮有可能在觀察特朗普總統的國情咨文後，在2月和3月發動挑釁。 針對目前緊張加劇的朝美局勢，青瓦臺4日沒有發表特別的立場。當天，韓國國防部長官鄭景鬥在“下半年全軍主要指揮官會議”上發言時表示：“朝鮮正在增強軍事活動，韓國軍方正在密切關註。”外交部長康京和在國立外交院研討會上發表基調演講時說，“朝鮮可能顯現像目前壹樣的危險情況”，“為了解決問題繼續尋求對話和外交解決方法，並以防禦態勢和軍事準備態勢作支撐。”她還臨時發揮，說出了不在事先分發的演講稿裏的內容：“在任何情況下，韓半島都不會發生戰爭”。

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