柳賢振表示，“希望與金廣鉉在不同的聯盟中征戰......”. December. 05, 2019 07:36. by 李憲宰 uni@donga.com. “我希望在最大的賽場內，最好不要面對對手。” 難得出現在正式場合的“怪物投手”柳賢振(32歲•前洛杉磯道奇隊)對挑戰美國職業棒球大聯盟的後輩金廣鉉(31歲•SK隊)如是說。4日，在首爾永登浦區康萊德酒店舉行的2019東亞制藥職業棒球大獎頒獎儀式上，記者見到了金廣鉉。 今年在道奇隊取得14勝5負、平均責任失分2.32的出色成績的柳賢振當天獲得了特別獎。本賽季他在美國職業棒球大聯盟的平均責任失分排名聯賽整體第一位，並作為韓國選手首次以全明星賽首發投手的身份出場。 本賽季後重新獲得自由簽約選手(FA)資格的柳賢振表示：“金廣鉉是韓國最佳投手。雖然有傷在身，但經過恢復訓練，他完全得到了解決。我認為他即使來到美國也能做得很好。”在今年的KBO聯賽中，金廣鉉取得了17勝6負、平均責任失分2.51的成績，並得到了SK隊的同意，正準備進軍美國職業棒球大聯盟。目前，POSTING系統(非公開競爭招標)正在開放中。 柳賢振和金廣鉉都還沒有確定明年賽季會效力哪支球隊。柳賢振表示，“希望和金廣鉉在不同的聯盟(美聯和國聯)中征戰。希望雙方盡量不要交鋒。如果在賽場上相遇，貌似彼此都會感到負擔。來美國後，(金廣鉉)首先應該註意自己的身體健康。第二點，要盡快熟悉球隊。” 柳賢振目前最大限度地克制了廣播等外部活動，只熱衷於運動。他的合同由經紀人斯科特•波拉斯全權負責。在當地，FA市場正蠢蠢欲動。豪門球隊紐約洋基隊計劃近期與FA最大熱門蓋瑞特•科爾和史蒂芬•斯特拉斯伯格等進行會談。預計，將會出現總額超過2億美元的多年合同。4日，有報道稱，與柳賢振一起被評為高水平先發投手的傑克•惠勒最近也接到了1億美元以上的大型合同。對於FA協商進行與否的提問，柳賢振簡短地回答說：“只能告訴大家，經紀人正在努力工作。” 明年即將升級成為爸爸的柳賢振在談及妻子裴智賢時說：“今年在外地辛苦了，非常感謝。我想經常說我愛你。成為父親後要更加努力才行。明年也會盡量降低平均責任失分。如果有一天能回到國內，那麼最後當然會在原所屬球隊韓華隊結束自己的職業生涯。” 另外，當天的大獎由連續5年帶隊進軍韓國大賽，並第3次獲得冠軍的鬥山隊主教練金泰亨獲得。獎金為1000萬韓元。

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