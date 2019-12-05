為牽制蘇聯而成立的北約，70年後“共同應對中國軍事崛起”. December. 05, 2019 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 北大西洋公約組織（北約）首腦會議的共同宣言中，可能包括牽制迅速成長為軍事強國的中國的內容。這將是北約1949年成立以來，首次將擔心“中國崛起”的內容寫入峰會宣言。 據美國有線電視新聞網（CNN）和法新社等媒體報道，北約秘書長斯托爾滕貝格3日在英國倫敦舉行的北約峰會上說，“中國崛起為軍事大國意味著所有（北約）盟國的安全都受到影響”，“中國軍事實力的擴大意味著北約應共同應對這壹問題”。 斯托爾滕貝格不僅對中國增強軍事實力表示憂慮，還對中國集中投資5G通信網等歐洲各種社會基礎設施、在非洲和北極擴大影響力表示憂慮。這是考慮到中國在全世界的力量正在變大。 據CNN報道，斯托爾滕貝格說：“僅在5年內，中國就向海軍追加了80艘軍艦和潛水艇，這相當於英國海軍的全部”，“中國增強了多種軍事力量，其中包括數百枚《中程核力量條約》（INF）所禁止的遠程導彈、新型超音速巡航導彈、新型無人機、超音速滑翔機。”在世界軍事力量排名中，中國僅次於美國和俄羅斯，排名第三。 正如上述擔憂所反映的那樣，北約29個成員國的領導人將在本屆首腦會議上批準壹份報告，闡述北約應該如何對待中國。以此為基礎，在4日倫敦峰會結束時發表的聯合宣言中將包括“我們認識到，中國日益擴大的影響力和國際政策是我們作為同盟國共同應對的必要機會和挑戰”的內容。 不過，據悉，考慮到中國，聯合宣言不會使用規定為“敵人”的單詞或用語。斯托爾滕貝格強調，“這並不意味著要制造新的敵人，而是要分析了解中國的挑戰，需要均衡的應對。” 壹些分析人士認為，北約此舉是想尋找“向心點”而尋找共同的敵人。北約成立於第二次世界大戰後的1949年，旨在對抗蘇聯，但1991年前蘇聯已經崩潰。30多年來，北約在不符合創始目的狀況下，繼續維持同盟，處處出現裂痕。尤其在70周年的今年，由於美國總統特朗普要求增加防衛費以及單邊主義，內部矛盾達到了極點。CNN報道稱，“在北約現在比以往任何時候都顯得不系統的情況下，中國的挑戰可能成為將北約重新團結起來的因素。”

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