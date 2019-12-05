BTS時隔一年再次登上日本音樂放送舞臺. December. 05, 2019 07:37. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 防彈少年團(BTS)時隔1年多再次出演日本電視節目，恢復了活動。防彈少年團4日出演了日本富士電視臺年末歌謠祭“FNS歌謠祭”。富士電視臺在預告節目中說：“讓世界為之傾倒的超級組合BTS將首次參加FNS歌謠節!”防彈少年團演唱了去年的熱門歌曲《Fake Love》等2首歌曲。 這是防彈少年團時隔1年零1個月再次參加日本電視臺年末歌謠祭。去年11月，日本極右勢力指責防彈少年團成員過去穿的光復節T恤，因此防彈少年團在演出前一天取消了參加日本音樂節目的計劃。當時的T恤上有原子彈爆炸的蘑菇雲照片。之後，防彈少年團又接連錯過NHK年終音樂節目《紅白歌會》等節目，日本右翼分子不時喊出“BTS退出”的口號。 特別是富士電視臺作為極右傾向的媒體“產經”系列的民營電視臺，是去年站在攻擊防彈少年團的最前線的電視臺，此次該電視臺邀請了防彈少年團。 4日，女子組合“BLACKPINK”在日本東京巨蛋體育場(5萬席)舉行了演唱會，CJ E&M的音樂頒獎典禮“MAMA”也在名古屋巨蛋體育場(4萬席)舉行。在日本5大巨蛋體育場中，有2個進行了K-POP演出。據悉，全部9萬個座位全部售罄。 駐日韓國文化院院長黃聖雲(音)表示：“雖然韓日關系在政治上惡化，但日本年輕人中間對K-POP的熱情依然高漲。文化交流正在成為韓日關系惡化的最終支撐棍。”

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