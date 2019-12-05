三星智能手機在韓國市場的占有率突破70%. December. 05, 2019 07:37. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子推出第五代(5G)高端產品，在國內智能手機市場的占有率突破了70%。 4日，據市場調查企業Counterpoint調查透露，三星電子第三季度(7~9月)在韓國國內的銷量占有率達到了71%。這一水準與第二季度相比增加了3個百分點，比去年同期增加了4個百分點。有評價稱，8月上市的高端系列蓋樂世Note10大賣，5G產品銷量擴大，占有率擴大。今年第三季度在韓國國內銷售的智能手機型號中，三星電子產品占了7成。 LG電子繼第二季度之後，第三季度也創下了17%的占有率。LG在5月上市的V50 ThinQ 5G在第三季度之前一直保持銷量，繼續穩居第二的位置。 蘋果以11%的占有率位居第三。據了解，由於新產品iPhone11 10月才在國內上市，蘋果第三季度在擴大市場份額方面遇到了困難。業內人士表示，“第三季度國內銷量最高的機型前四位都是5G手機。蘋果尚未推出5G手機，很可能在明年年初之前面臨困境。” 另一方面，第三季度整體國內智能手機市場環比增長6%，同比增長1.6%。Counterpoint調查分析稱，“最近幾年一直低迷的智能手機市場，隨著上半年蓋樂世S10的熱銷及5G機型的上市，轉向了同比不到1%的小幅增長勢頭。”

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