被趕出工作崗位、在社會上無處可去的40多歲人群的危機. December. 04, 2019 07:31. . 韓國社會和經濟的中心——40多歲的人收到了警告。40多歲是同時具備經驗和推進力、以職場為主軸工作的年齡，家庭上是培養正在上學的子女的時期。但唯獨在韓國，40多歲的人要麽失業，要麽即使上班也受到上上下下的壓力，成為無法發出自己聲音的“夾心族”。 在就業市場，40多歲人群的處境非常慘淡。10月份整體就業率為61.7%，創23年來新高。從20多歲到60多歲、70多歲人群的雇傭率都提高了，但40多歲人群的就業者人數減少了436000名，雇傭率也下降了。40多歲就業者人數從2015年開始在4年內持續減少。由於制造業不景氣、停業和結構調整增加，40多歲人群受到了直接打擊。文在寅總統也在10月的經濟部長會議上指出40多歲和制造業的雇傭減少是“最痛的部分”。出生於1970~1979年的40多歲人群是親身經歷最近經濟危機的壹代。正值找工作年齡的20多歲遭遇外匯危機，就業門坎變窄，30多歲時面臨全球金融危機。最近因造船業和海運業、汽車行業結構調整而失業的壹代也主要是40多歲人群。 40多歲人的危機不僅對當事者，而且對整個社會經濟都造成了問題。如果生產率最高的40多歲人群繼續被擠出工作崗位，從中長期來看，將降低整個產業的競爭力。如果子女們成長，支出也活躍的40多歲人群在經濟上變得無力，不僅家庭會受到打擊，整個社會的消費也會減少，對增長率也會產生負面影響。 但是，政府和社會的認識還很安逸。政府對工作崗位的支援政策只集中在青年層和60歲以上高齡層，對40多歲人群的支援還遠遠不夠。面臨明年議會選舉，雖然青年層參與政治的呼聲和對高齡層的公約層出不窮，但是40多歲人群在這裏也受到了冷落。即使是現在，也應該制定對策，增加連續4年減少的40多歲人群的工作崗位。政府和民間應該壹同出臺增加40多歲人群再就業的咨詢服務，為激活制造業加強競爭力的方案等長短期壹攬子對策。

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