蓬佩奧：“歐盟不要使用華為5G設備，三星是公正的企業”. December. 04, 2019 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 美國國務卿蓬佩奧當地時間2日向歐盟表示，“不要使用中國最大的通信設備企業華為、ZTE等中國企業的第5代（5G）無線通信設備”，並提出替代方案稱，韓國三星、瑞典愛立信、芬蘭諾基亞等才是“進行公平競爭的合法企業”。 蓬佩奧在當天給美國政治期刊《政客》投稿的題為《歐洲在5G問題上應以安全優先》的文章中強調：“不要相信中國企業，這是美國給歐盟盟國的信息。”分析認為，此舉是在3日和4日在英國倫敦舉行的北約首腦會議和3日在比利時布魯塞爾舉行的歐盟信息和通信部長會議前夕，向歐盟盟國施壓，要求它們加入“反華為聯盟”。 蓬佩奧表示，“華為與中國人民解放軍保持著關系，涉嫌參與捷克、波蘭、荷蘭的間諜活動，並涉嫌攫取德國、以色列、英國、美國等國的知識產權”。華為創始人任正非（74歲）曾是人民解放軍軍官，1987年成立華為後，獨攬了人民解放軍的業務，發展成為世界級通信企業。美國始終懷疑華為實際上是中國政府下屬團體。 蓬佩奧還吹捧稱：“愛立信、諾基亞等歐洲企業生產高品質和具有價格競爭力的5G設備。韓國三星也是如此。”他強調：“它們是公平競爭的合法商業交易行為者，並把總公司設在遵守法治的民主國家。”

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