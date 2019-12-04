明尼蘇達雙城隊對柳賢振很感興趣. December. 04, 2019 07:32. by 李憲宰 uni@donga.com. 有報道稱，明尼蘇達雙城隊對成為自由簽約選手(FA)的左手投手柳賢振(32歲)很感興趣。 專門報道美國職棒大聯盟轉會消息的MLB交易ROOOMERS 3日報道稱，“明尼蘇達雙城隊與柳賢振的經紀人斯科特•波拉斯進行了接觸。”該媒體解釋說：“希望加強首發陣容的明尼蘇達隊希望了解一些高水平首發資源的身價，這本身並不值得大驚小怪。但是與柳賢振方面接觸的事情卻值得關註。”當天，明尼蘇達地區媒體《Star Tribune》也報道說，“為引進柳賢振等FA投手，明尼蘇達隊主教練洛科•瓦爾德利親自伸手發出邀請。” 今年在美國聯盟中部賽區排名第一的明尼蘇達隊正在全力加強首發陣容。因為今年在明尼蘇達隊取得13勝7負、平均責任失分4.84的凱爾•吉布森轉會到了得克薩斯遊騎兵隊。

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