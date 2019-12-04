安倍：“正在調整與文在寅總統的首腦會談”. December. 04, 2019 07:32. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 據日本《共同社》報道，日本首相安倍晉三3日表示，正在調整與文在寅總統的會談。安倍首相在10月22日有條件推延韓日軍事情報保護協定(GSOMIA)終止期限後，當天首次提及韓日首腦會談。 安倍首相當天在東京首相官邸舉行的政府和執政黨自民黨會議上表示，“為配合23∼25日在中國四川省成都市舉行的韓中日首腦會談，正在分別調整與文在寅總統、中國國家主席習近平的會談。”接著他強調說，“今年是韓中日合作的20周年。希望能在包括面向未來的韓中日合作在內的朝鮮、地區形勢等問題上坦率地分享意見。”這是自去年9月以聯合國大會為契機舉行韓日首腦會談後，時隔1年零3個月再次舉行兩國首腦會談。兩國首腦在上月4日舉行的泰國“東盟+3(韓中日)”峰會上進行了11分鐘的交談。會談議題可能涉及強制征用賠償、日本的半導體出口限制等懸而未決的問題。 本月第三周，兩國貿易當局局長級政策對話將在東京舉行，這是時隔約3年再次該級別會談。日本經濟產業大臣梶山弘誌3日表示：“希望雙方能夠進行正常的對話，互相確認情況。”

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