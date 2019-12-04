“女性首批紅圍巾”三名女飛行員成為飛行隊隊長. December. 04, 2019 07:32. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 歷史上首次以女生徒身份進入空軍士官學校，並獲得“女性首批紅圍巾”頭銜的3名飛行員，此次成為首位登上飛行隊隊長寶座的女飛行員。 據空軍3日透露，第3訓練飛行團236飛行教育隊隊長扁寶拉中校、第5空中機動飛行團261空中加油飛行隊隊長張世珍中校、第16戰鬥飛行團202戰鬥飛行隊隊長朴智妍中校(以上40歲•空軍士官學校49期)。張中校已於3日就任，扁中校和朴中校也將於本月內就任。 飛行隊隊長是監督大隊作戰和訓練，教育後輩飛行員的指揮官。空軍作戰司令部綜合審議工作經驗等個人力量和領導素質，選拔飛行隊隊長。 她們都是1997年進入空軍士官學校的第一批女學員，2002年完成高等飛行教育課程，17年後成為飛行隊隊長。2003年，扁中校成為女軍首位戰鬥機飛行員，駕駛A-37攻擊機。2004年，她作為女兵首次參加獵鷹空中射擊大賽，並在低空射擊領域獲得最優秀獎。2007年，她成為首批入選飛行教官的女兵。她駕駛國產教練機KT-1的飛行時間總共達1440小時。扁中校說，“將成為與飛行隊隊員一起實現領空防衛目標的飛行隊隊長。” 2002年，張中校成為女軍最早的運輸機飛行員，駕駛CN-235運輸機。總飛行時間達2600小時。2010年，她成為首位女軍運輸機教官飛行員。2015年，在獵鷹空中射擊大賽空中投射領域，她成為第一位獲得最優秀獎的女飛行員。2016年她被任命為首位女飛行隊長。張中校說：“想用自己的行動和結果對未來後輩們產生影響，我會全力以赴的。” 2003年，朴中校和同期的扁中校一起成為女軍最早的戰鬥機飛行員。她駕駛F-5戰鬥機，2007年被任命為女軍第一個戰鬥機編隊長。她駕駛的主機種為國產戰鬥機FA-50，總飛行時間為1800小時。朴中校表示：“我會盡職盡責地做好自己的工作，成為環顧周圍的飛行隊大隊長。”

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