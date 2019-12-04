特朗普拿著賬單來到北約，發布“宣戰書”施壓增加防衛費. December. 04, 2019 07:32. by 常駐巴黎記者 金潤鐘、常駐華盛頓記者 李正恩 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 1949年4月面世的世界最大集體防衛條約——北大西洋公約組織（北約）在迎來成立70周年之際，因內部矛盾而陷入困惑。人們擔心，3日和4日在英國倫敦舉行的首腦會議，會因美國總統特朗普要求增加防衛費分攤額的壓力、駐敘利亞美軍撤離後引發的後續風波等，只會加深矛盾，而不是慶祝70周年。 特朗普總統、德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜等29個成員國的首腦將出席此次峰會。核心議題是防衛費分攤額。各會員國決定，截止到2024年把包括分攤額在內的國防預算增加到國內生產總值（GDP）的2.0%，並在明年年末之前追加繳納1000億美元（約118.65萬億韓元）的防衛費。雖然從2021年開始，美國的運營費分擔率也從現在的22%降低到了16%，但特朗普政府表示“無法滿足”，正在施壓追加增加費用。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，特朗普2日前往倫敦前表示，“美國出錢太多，所以情況並不公正。我有責任從美國提供保護卻不付錢的其他國家那裏拿到錢。”飛機起飛後，他通過推特說：“我代表這個國家，去歐洲為美國人努力戰鬥。”美國國務卿蓬佩奧當天也表示：“特朗普總統就任後接受采訪時表示，北約成員國的防衛費增加規模達到1300億美元。在今後3、4年內，這壹數字還將增加數千億美元。” 歐洲各國對美國的單方面態度表現出不滿。特別是，對特朗普政府不顧北約的強烈反對，決定撤回駐敘利亞美軍的做法，輿論提出了強烈的批評。馬克龍總統上個月7日對此予以強烈譴責，並稱“北約處於腦死亡狀態”。CNN說：“北約成立70周年之際，展示自己的年齡。雖然不會破裂，但同盟的凝聚力將遠不如過去。”《衛報》也提到美國可能退出北約，“如果特朗普明年成功連任，他可能會向北約宣告終結”。 被稱為“英國特朗普”的首相約翰遜與特朗普總統有著密切的關系，在特朗普總統訪問倫敦期間，他決定不另外舉行兩國首腦會談。這與默克爾總理和馬克龍總統決定舉行雙邊會談形成了鮮明的對比。在12日提前議會選舉中獲勝已成定局的情況下，約翰遜此舉似乎不想刺激“反特朗普”情緒高漲的英國民心。在輿觀等各種民意調查中，執政的保守黨領先第壹在野黨工黨10個百分點以上。 約翰遜當天在廣播采訪中表示：“特朗普總統最好不要提及議會選舉”，“作為親密的同盟和朋友，美國和英國最好不要介入彼此的選舉。”特朗普在7月國事訪問時，公開支持即將參加保守黨代表競選的約翰遜，受到了幹涉內政的批評。

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