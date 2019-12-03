夢幻般的“那聲音”......艾莎音色和幻想的和諧. December. 03, 2019 07:31. by 林熙允記者 imi@donga.com. “Solb-Fa-Sol-Mib” 如果你看過動畫電影《冰雪奇緣2》，這段夢幻的旋律就會像幽靈一樣在耳邊盤旋。在《冰雪奇緣2》挑大梁，獻唱《The Voice》的挪威唱作歌手奧羅拉(AURORA•本名埃烏羅拉•阿克斯內斯•23歲)來到了韓國。冰川、萬年積雪、極光、拖網、峽灣......電影的背景很大一部分是以她的祖國挪威為原型拍攝的。 上月30日，記者在首爾龍山區“弩督島Live House”見到了奧羅拉，她說：“如果去過挪威，就會知道《冰雪奇緣》把那裏的風光拍得有多好。看到山、江、海和諧相處的美麗韓國風景，也產生了像是回到故鄉的感覺。” 為參加當天的音樂會，奧羅拉首次來韓，她出生在以峽灣聞名的挪威西岸，住在維京古都卑爾根。2013年，17歲出道的她憑借妖精般的外貌、音色、樂曲躋身明星行列。《冰雪奇緣2》劇組邀請奧羅拉加盟，可謂“神來之筆”。 “有人曾發郵件問我，說這麽高的高音，能消化嗎？我把在卑爾根自己錄音棚裏錄的該音發給了他。” 奧羅拉說：“聲音給主人公艾莎的教訓，即‘跟著你的本能和直覺走’，這在以前就是我的座右銘。我的音樂源泉也是大自然所唱的聲音，所以非常適合角色。” 現在已經出名的旋律《Solb-Fa-Sol-Mib》是在英國倫敦古老的教堂錄制的。 “看著教堂的彩色玻璃散發橙色和藍色的陽光，我唱歌了。那是非常美麗地瞬間。它原封不動地承載著教堂墻壁上響起的自然回音。” 在作品中，《那聲音》是艾莎鼓勵自己找出超能力根源的未知聲音。奧羅拉也憑借這聲音成為主題曲(《Into the Unknown》•進入未知世界)演繹歌手，名聲大震。 奧羅拉的神秘音樂在參與電影拍攝之前就掀起了全球粉絲熱潮。流行歌手比莉•艾利什和凱蒂•佩裏就是奧羅拉的粉絲。她還參與了英國傳奇電子音樂二人組“化學兄弟”的歌曲。奧羅拉說，“從挪威的民謠中受到了很大的影響。” 在30日的演出中，奧羅拉帶著佩飾上臺表演。在挪威的森林裏穿著韓服演出的影像也非常有名。 “在美國的二手服裝店偶然看到韓服後覺得很漂亮，所以試穿了一下。我從韓國等全世界的傳統音樂中也受到了很大的影響。” 雖然想在韓國買韓服，但是日程上沒能做到這一點，所以很可惜。時尚感獨特的奧羅拉購入二手衣服，直接用剪刀剪成自己喜歡的樣式穿。她說，“《冰雪奇緣2》更特別，因為它包含了關於自然與人類共存的信息。” “我相信人類存在的意義就是追求善良，為自己、我們和地球而戰。為了未來。希望我們一起行動。”

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