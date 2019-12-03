三星重工業承攬1875億韓元規模耐冰原油運輸船訂單. December. 03, 2019 07:31. by 金道炯 dodo@donga.com. 三星重工業追加承攬了兩艘耐冰原油運輸船，今年的訂單總額已達到71億美元(約8.4萬億韓元)，超過了年度目標值的90%。在即將達成今年設定的78億美元的訂單目標之際，也是近5年來的最大金額。2日，三星重工業在歐洲地區船舶公司公告稱，訂購了2艘阿芙拉型(Aframax)耐冰原油運輸船，訂單規模為1875億韓元。這些船只預計在2022年3月前交付。阿芙拉型原油運輸船是需求最多，經濟性最佳的8.5萬~12.5萬DWT(載貨重量噸數•船舶可以裝載的總貨物重量)大小的船舶。 此次承攬的耐冰原油運輸船在零下30攝氏度的極端環境下，即使與最大厚度達70厘米的冰層相撞，也能安全航行。價格比同級別船舶貴了近一倍。 三星重工業方面包括此次合同在內，今年共接到了71億美元的訂單，實現了年度目標78億美元的91%。不僅超過了去年的業績(63億美元)，還超過了2年前的69億美元，以年度為準，這是最近5年來最大的訂單金額。 據統計，到11月中旬為止的訂單按船種分類，共有39艘，其中包括13艘液化天然氣(LNG)運輸船、6艘集裝箱船、16艘運輸原油船和2艘石化產品運輸船。以10月末為基準，三星重工業在全球造船所的訂單余量排名中也以583萬CGT(標準貨船換算噸數)連續4個月保持第一位。

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