美國偵察機連日出擊韓半島，朝鮮增設數十個用於導彈發射的混凝土墊. December. 03, 2019 07:31. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 隨著執行朝鮮內部導彈發射征兆等對朝監視任務的美軍偵察機連日來在韓半島展開行動的事實得到確認，有分析認為，朝鮮即將再次發起挑釁。再加上朝鮮正在增設利用移動發射臺（TEL）進行導彈發射試驗時使用的混凝土墊的事實被傳開後，在年末這壹朝鮮提出的朝美無核化談判的時限即將到來之際，緊張氣氛進壹步加劇。 據軍用飛機追蹤網站“飛行器關註”（Aircraft Spots）2日消息，壹架美軍特殊偵察機RC-135W（聯合鉚釘）當天在首都圈上空飛行。這架偵察機的主要任務是收集和分析通信、信號情報，收集朝鮮全境的導彈等發射準備相關情報。因此，有分析認為，這是朝鮮繼上月28日發射超大型火箭炮後，又在準備再次試射。 更何況，最近美軍偵察機頻繁出現在韓半島，因此有人擔心朝鮮內部的動向不妙。上個月30日，美軍也把戰略偵察機U-2S出擊到了軍事分界線壹帶的戰區上空，進行了對朝監視飛行。此前發生超大型火箭炮挑釁的上個月28日，Joint Stars（E-8C，聯合監視目標攻擊雷達系統）和EP-3E等2種偵察機，27日又有RC-135V出動。僅民間軍用飛機追蹤網站確認的航跡就表明，在最近壹周內，美軍偵察機出擊韓半島的次數多達5次。 韓國軍方相關人士表示：“美軍偵察機壹個月之內會出擊韓半島進行數十次非公開行動”，“但像這次這樣不斷暴露航跡實屬罕見，因此美國可能是為了在談判時限到來之前迫使朝鮮不敢挑釁。” 朝鮮正在增設用於移動發射導彈的混凝土墊的動向，也增加了對追加挑釁的擔憂。日本《朝日新聞》2日報道稱：“朝鮮從今年夏天開始在全國數十處增設混凝土墊”，“最近集中增設的混凝土墊長寬高均達數十米，可以將洲際彈道導彈發射臺放在混凝土墊上。” 迄今為止，朝鮮主要選擇機場、高速公路等已經鋪設了混凝土的平滑地方進行導彈發射試驗。但如果在野地進行移動式發射，地基較弱，很可能因發射沖擊導致地基碎裂或導彈失去平衡而發射失敗。為了防止這種情況的發生，設置混凝土墊。韓國國防安全論壇專門研究委員申宗佑表示：“如果朝鮮隨意增設混凝土墊，從韓美軍方的立場來看，需要集中監視的地區將大幅增加，因此可能會出現對朝監視空白。” 綜合上述情況，朝鮮很有可能為了在年末之前同時壓迫韓美而利用移動發射臺進行追加挑釁或已經做好了追加挑釁的準備。朝鮮國務委員會委員長金正恩之前提出，朝美無核化談判的時限是年末，因此預計朝鮮會在年末之前克制發射打破談判局面的洲際導彈。但是，為了威脅美國，朝鮮有可能發射潛射導彈或準洲際導彈“火星-12”型（最大射程5000公裏），在年底前下出勝負手。 特別是朝鮮11月30日針對日本首相安倍晉三威脅稱，“將近距離看到真正的彈道導彈是什麽”，因此有人預測，朝鮮將以橫穿日本上空的方式發射中程以上的導彈。朝鮮在2017年8月和9月以這種方式進行了發射“火星-12”型挑釁，使日本進入了緊急狀態。前統壹研究院院長全聖勛表示：“朝鮮在明年金正恩的新年賀詞中解釋不得不走上‘新道路’的理由後，將正式進行發射洲際導彈的挑釁”，“但在此之前，朝鮮會在不直接針對美國的水平調節挑釁的水平，分階段提高威脅水平，向美國施壓。”

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