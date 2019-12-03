三次參與彈劾調查的美國眾議員：“特朗普（醜聞）比尼克松和克林頓還要嚴重”. December. 03, 2019 07:31. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據《華盛頓郵報》等媒體2日報道，美國總統特朗普將不參加眾議院司法委員會為起草彈劾案舉行的第壹次公開聽證會。眾議院正在加快制定彈劾起訴案。預計在聖誕節25日之前，眾議院將就彈劾案進行全體表決。 白宮通報說，特朗普總統不會出席4日舉行的眾議院司法委員會第壹次聽證會。特朗普1日在推特上寫道：“4日將出席北大西洋公約組織首腦會議，在民主黨舉行歷史上最荒謬的彈劾聽證會期間，我將在倫敦代表美國。” 據《華盛頓郵報》報道，白宮法律顧問帕特·希法倫律師在長達5頁的通知中表示：“眾議院司法委員會主席傑拉爾德·納德勒發來的（聽證會）草案中，沒有向總統提供任何公正程序的內容。”特朗普總統的法律顧問也不出席聽證會。眾議院情報委員會將於3日表決彈劾調查報告後移交給法制司法委員會，法制司法委員會將從4日開始起草彈劾上訴案。 特朗普有可能參加4日以後舉行的聽證會。法制司法委員會所屬議員們將在今後兩周裏分析對烏克蘭醜聞的調查內容，並就是否成為彈劾總統的理由進行法理討論。在這壹過程中將舉行追加聽證會，只要特朗普總統表明立場，他就有機會出席並表明自己的意見。特朗普上個月18日在自己的推特上留言說：“我沒有任何錯誤，我不想給眾議院的（彈劾）騙局帶來信任感，但我會強烈考慮參加聽證會。”但是，很多人認為特朗普在民主黨占優勢的眾議院主導聽證會上作證是得不償失，因此，他能否出席聽證會還是個未知數。納德勒發出最後通牒，要求在6日之前告知是否參加聽證會。 共和黨眾議員道格拉斯·柯林斯1日做客福克斯新聞臺時批評說，彈劾聽證會完全浪費了美國人的時間。相反，曾經歷過3次彈劾美國總統調查過程的喬·羅夫格倫議員（民主黨·加利福尼亞）在接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時主張，烏克蘭醜聞比讓前總統尼克松辭職的“水門事件”更為嚴重。 羅夫格倫在CNN的政治討論節目中表示：“歷史上最大的擔憂之壹就是外國政府幹涉我們的政治體制”，“尼克松的行為至少與外國無關。”另外，他還就因性醜聞而經歷彈劾危機的前總統克林頓表示，“關於性方面的謊言並沒有威脅國家安全或擾亂憲法秩序”，主張烏克蘭醜聞比這更為嚴重。

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