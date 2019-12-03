十二月，和克拉拉一起等王子. December. 03, 2019 07:33. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 12月是柴可夫斯基的經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》(1892年)的季節。柴可夫斯基特有的旋律美和高超的管弦樂法好聽到讓人耳朵懷孕。如果說《天鵝湖》淒美，《睡美人》華麗，那麼以平安夜為背景的《胡桃夾子》則兼具可愛和莊嚴。下面我們來了解一下該芭蕾劇的音樂亮點。 ○ 序曲：弦樂中缺少負責打底的大提琴演奏。這是為了體現“小巧玲瓏的感覺”。 ○ 途經冬季松林的旅行：胡桃夾子王子帶著主人公克拉拉前往自己統治的糖果王國。以輕松的主題開始，讓人聯想起柴可夫斯基的交響曲的壯麗高潮給人壓倒性的感覺。 ○ 雪花華爾茲：群舞描寫雪花飄舞的場景。芭蕾舞音樂例外地出現了兒童(或女性)合唱。合唱和嘹亮的豎琴、鐘琴相配的部分，比當今的電影音樂更色彩玲瓏。 ○ 特列帕克舞曲：一提起俄羅斯舞蹈就讓人聯想起它，有挽著胳膊坐著跳舞的動作，是一種十分歡快的舞曲。 ○ 蘆笛舞：雖然題目中有蘆葦(reed)，但木管樂器中與雙簧管、單簧管、巴松管不同，唯獨沒有“蘆葦”的長笛演奏旋律。 ○ 花之華爾茲：構成全曲亮點的部分。中間大提琴突然唱響新旋律，然後退場，讓人感覺歌劇男主角在唱著熱烈的求愛歌曲。 ○ 雙人舞阿達吉奧：開始部分的豎琴用分散和音演奏I-vi-i-V的和音行進。在歌謠《難以實現的愛情》、鋼琴小品《Heart and Soul》等大眾音樂中也很容易見到的親切的編碼行進。 ○ 糖果精靈的舞蹈：柴可夫斯基在巴黎發現了一種能發出玲瓏聲音的新樂器“鋼片琴”，為了在這部芭蕾中首次亮相該樂器，他向樂譜出版社和演出人員下達了“緘口令” ○ 《胡桃夾子》為何較短？：柴可夫斯基將這首歌構想為與短歌劇《伊奧蘭塔》同臺演出的作品。但首演之後，只有《胡桃夾子》單獨演出。 ○ 實際管弦樂出演？：在韓國，芭蕾通過事前錄音(MR)伴奏公演的情況很多。實際上，在有管弦樂演奏的演出中，國立芭蕾舞團(藝術導演姜秀珍)和韓國交響樂團一起演奏的《胡桃夾子》就是其中的代表。今年將於12~25日在首爾藝術殿堂歌劇院演出。票價為5000~9萬韓元。

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