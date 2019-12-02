不要把民生法案作為政爭工具. December. 02, 2019 07:27. . 由於朝野政黨圍繞快速處理法案的對立，11月29日的國會全體會議告吹，“民植法”（《道路交通法》修正案）、“數據三法”等數百項民生相關法律的處理被迫中斷。這是因為，自由韓國黨針對199個非爭論點申請了“阻擾議事”（通過無限制討論合法妨礙議事），而共同民主黨和正義黨也擔心因“阻擾議事”在此次定期國會上未能處理快速通道法案而拒絕出席全體會議。 隨著指責輿論的高漲，朝野雙方展開了壹場不光彩的“都怪妳”攻防戰。共同民主黨指責說，自由韓國黨把《道路交通法》修正案等民生法案當作人質。但是自由韓國黨申請阻擾議事的法案中並沒有包括《道路交通法》法案。截至28日，自由韓國黨向全體會議提交的所有法案都申請了阻擾議事，而《道路交通法》修正案是在29日當天提交的。 對於只顧通過和阻止快速通道法案的朝野政黨來說，民生法案從壹開始就沒有放在眼裏。自由韓國黨計劃到10日結束的此次定期國會為止，用針對無爭議法案的“阻撓議事”來阻止，之後在臨時國會召開時，再向提交的“快速法案”申請阻擾議事。“阻擾議事”沒有固定的時限。因此，即使只有幾個，也完全可以達到預期目的。如果稍微考慮到民生法案的緊迫性和迫切性，就不能不分輕重地對199個法案全部申請“阻撓議事”。 執政黨共同民主黨拒絕全體會議本身，導致“民植法”等朝野沒有分歧的法案也流產，這也理應受到譴責。人們承認，利用缺席使國會全體會議告吹，是民主黨和正義黨的不得已而為之。因為，壹旦開始無限制辯論，事實上不可能在此次定期國會上處理選舉法修改案等快速法案，而且即使召開臨時國會，也很難在明年議會選舉預備候選人登記日17日之前處理。 對選舉法修改案、高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）設置法等“快速法案”，確實是必要性和憂慮同時存在。但更重要的是國民的生活和安全。哪怕是僅僅是對與國民生活密切相關的民生法案，執政黨和在野黨應該通過朝野協議，在沒有阻擾議事的情況下，召開“單壹主題”全體會議並予以通過。《道路安全法》所涉的民植的母親在法案通過告吹後大聲疾呼：“為什麼要把民植當作協商籌碼？”哪怕是政治鬥爭，也不能拿關系到孩子們安全的事情來做文章。

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