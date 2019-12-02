海頓全部57首鍵盤奏鳴曲，一段為期兩年的大長征. December. 02, 2019 07:28. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 著名鋼琴家許元淑(61歲•湖西大學教授)將在2年內分5次將海頓的鍵盤樂器全部57首奏鳴曲搬上舞臺。波蘭唱片公司DUX還將推出9張CD。 首場演出將於12月5日晚8時在首爾世宗文化會館Chamberhall舉行。題目為“許元淑•海頓計劃ABCDEFG(?)Hi, Haydn”，將介紹Hob(霍博肯作品目錄•荷蘭音樂學者安東尼-霍博肯分類作品)26、41、50等5首曲子，為什麽是ABCDEFG？ “收集了海頓的奏鳴曲中個性鮮明的作品後，發現曲目順序從A大調到G大調都有。是偶然，還是作曲家隱藏的惡作劇？” 如此巧妙安排的曲目順序，與海頓的鍵盤奏鳴曲所具有的明朗性格也暗合。“提起海頓奏鳴曲，就會自然湧現骨碌碌滾動的愉快感”，她回答說，“比起有趣的愉快感，更有一種溫暖和幸福的感覺”。 “海頓奏鳴曲是可以在完美的莫紮特奏鳴曲和像是表現人類勝利一樣的強大的貝多芬奏鳴曲之間舒服地呼吸的作品。” 但是她解釋說，這些作品的分節法很特別，即興性也很強，不容易詮釋，會讓人不斷提問。對於她來說，海頓也並非“長久的深緣”。 “10年前主要演奏浪漫作品。抱著回歸基本的想法，開始專註於貝多芬和巴赫，放棄過度的表現。想著下一步該做什麽，腦海中浮現的作曲家就是海頓。音色也適合我，好像自然而然地就學習了。” 許元淑於2014年推出了包含DUX雷•弗朗克和李建勇等作品的首張專輯，2017年發行了包含貝多芬《迪亞貝利變奏曲》和柳在俊的合音曲的專輯。今年1月推出的巴赫《哥德堡變奏曲》專輯曾獲得音樂專刊《Pizzicato》的Supersonic大獎。該變奏曲還被選定為權威認證的國際古典音樂獎(ICMA)巴洛克器樂部門候補，正在等待明年1月發表。她說：“成為候補對我來說是一種榮幸。但眼下我關心的只有海頓。”入場券2萬~3萬韓元。

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