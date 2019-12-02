朝鮮：“安倍將近距離看到真正的彈道導彈”. December. 02, 2019 07:28. by 申娜莉記者、李允泰記者 journari@donga.com,oldsport@donga.com. 朝鮮外務省負責日本事務的副局長對日本首相安倍晉三警告稱：“不久之後，（妳）將近距離看到真正的彈道導彈。” 朝鮮外務省副局長11月30日通過朝鮮中央通訊社發表的談話中表示：“安倍對我們11月初的超大型火箭炮試驗射擊說三道四，稱其為彈道導彈。結果被辱罵為連火箭炮和導彈也分不清的弱智、罕見的畸形兒，淒慘地丟了臉，還在鬧依然連綠豆和紅豆都分不清的笑話。”他還稱：“等到不久的將來發射（彈道導彈）時，建議（安倍）好好防範並了解火箭炮和彈道導彈的不同之處。” 分析認為，朝鮮的這種不加掩飾的指責，是在朝美對話陷入膠著狀態近壹個月的情況下向美國發出將繼續彈道導彈挑釁的信號。 與此相關，“美國之音”廣播11月30日（當地時間）報道稱，在朝鮮平安北道鐵山郡東倉裏西海發射場附近發現了車輛和裝備等的動向。“美國之音”當天公開了法國國立宇宙中心和空中客車人造衛星11月1日拍攝的西海發射場壹帶的人造衛星照片。在發射臺後面發現了5、6個物體，除了過去衛星照片上確認的2、3個固定式物體外，其他物體據推測是3、4個非固定式車輛及裝備。 隨著11月30日美國空軍的高空偵察機U-2S在首都地區及江原道、忠清道上空展開行動的事實於1日被公開，有分析認為，朝鮮可能即將再次進行挑釁。

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