美國參議院：“防衛費磋商應考慮韓國的巨大貢獻”. December. 02, 2019 07:28. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國政府要求韓國將防衛費分攤額增加5倍的要求正受到越來越多的批評，美國議會也高度承認韓國對2020財年國防授權法法案的貢獻度，並表示“應在磋商中考慮這壹點”，因此備受關註。 據美國國會11月30日（當地時間）透露，參議院外交委員會在國防授權法案審議過程中擬定的報告中，就韓國和日本的防衛費分攤額部分表示，“對韓國相當多的分攤額貢獻表示贊賞”，“占國內生產總值（GDP）約2.5%的國防開支，在美國盟國中是最高的水平。”報告指出，韓國不僅通過建設漢普萊斯基地等直接分擔費用，還通過其他支出為加強共同安保做出了相當大的財政貢獻。 參議院在報告中明確表示：“我們相信，涉及2020年以後的美韓之間關於防衛費分攤額特別協定的談判，應適當考慮共同利益和相互尊重，以及韓國做出的相當大的貢獻，這壹點非常重要。”關於駐韓美軍問題，報告表示：“我們認為，部署在韓半島的美軍對於阻止朝鮮侵略、必要時擊退侵略十分必要”，並強調，“從韓半島撤走相當規模的美軍，是不可以談判的事項。” 但是，盡管議會有這種認識，預計特朗普政府在3日和4日在華盛頓舉行的韓美防衛費分攤額磋商中，仍將對韓國施加巨大的增額壓力。據悉，特朗普總統還將出席同期在英國舉行的北約首腦會議，親自敦促增加北約軍費開支的分攤。

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