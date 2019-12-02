“未定關系必讀書”尼爾森報告時隔33年後將消失. December. 02, 2019 07:28. by 華盛頓=李正恩 常駐記者 lightee@donga.com. 傳達美國外交政策和幕後故事的華盛頓代表性私人情報雜誌《尼爾森報告》結束了33年的活動，將退出歷史舞臺。 一直發行《尼爾森報告》的主編克裏斯托弗•尼爾森(75歲)上月29日通過發給報道訂閱者的公告表示：“決定只在年末之前發行報告並結束活動。”《尼爾森報告》是1986年開始將自己收集的信息發給熟人後制作的信息雜誌。 報告刊登主流媒體上無法接觸到的華盛頓政界的各種幕後故事，並附有大量火熱的信息，被媒體人士、說客和外國政府官員評價為必讀資料。《尼爾森報告》對政府和議會也產生了不小的影響力，33年間吸引了數千名讀者。特別是以朝鮮等亞洲地區問題為重點的內容較多，因此在韓國也曾多次以尼爾森主編的采訪等為契機進行介紹。 但是隨著尼爾遜主編因70多歲的高齡活動變得困難，信息的質量開始下降，在華盛頓政界的關註也逐漸被邊緣化，因此他最終做出了今年年底結束活動的決定。尼爾遜主編在公告中解釋說，“要宣布正式隱退，心情非常復雜。本想在2020年大選之前繼續活動，但是因為心理、肉體上的原因，得不得做出這樣的決定。”他還吐露表示：“要放下到目前為止進行的與(政府)政策相關人士等眾多人士的對話、簡報、會議等活動，真是件很辛苦的事情。”

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