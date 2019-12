迎來創社20周年的Olive Young:“進一步加強向海外市場傳播K-Beauty潮流的先鋒作用”. December. 02, 2019 07:28. by 廉熹珍記者 salthj@donga.com. 最近,跨國企業收購韓國中小化妝品品牌,“K-Beauty(指韓國美容美發,也可以理解為韓國潮流)”再次成為焦點,健身美容店Olive Young在迎來創立20周年之際,在業界首次舉行了美容會議,將K-Beauty的代表聚在一處。Olive Young 1日表示,上月29日和30日在首爾城東區S-FACTORY舉行了為期兩天的“2019 OLIVE YOUNG AWARDS & FESTA(圖片)”。 在過去的20年裏,Olive Young一直發揮著發掘並介紹合理價格區間和優質新產品的中小企業的銷路作用。目前,Olive Young銷售的品牌中,中小企業及創業企業占80%。主導現在K-Beauty熱潮的Dr.Jart、美迪惠爾、TOO COOL FOR SCHOOL等中小品牌也在上市初期通過Olive Young等流通渠道被介紹給消費者。 當天,在活動現場公開的“2019 OLIVE YOUNG AWARDS”上,92個獲獎產品中一半以上是國內中小企業的品牌產品。在活動現場隨處可見的類別區,中小品牌的表現同樣搶眼。最近,在Olive Young迅速發展的新晉品牌齊聚一堂的“護膚新秀區”就是其中的代表。在這裏,前來體驗Cell Fusion C、Cosrx、Abib、魔女工廠等Olive Young關註的有潛力的護膚品牌的遊客絡繹不絕。另外,還介紹了Dr.Jart、3CE、ISOI、Dr.G、TOO COOL FOR SCHOOL等在Olive Young受到廣受喜愛的代表性商品。 Olive Young計劃以此次活動為跳板,進一步加強向海外市場傳播K-Beauty潮流的先鋒作用。實際上,Olive Young從2016年開始就在化妝品業界的大企業和中小企業之間開展了相生項目“快樂同行”。2017年5月通過Olive Young“快樂同行”商品品評會發掘出的中小企業LAB&COMPANY就是代表性的成功事例。LAB&COMPANY經營的品牌“Amfrom”推出的“Mugwort精華”在入駐Olive Young3年後超越國內外人氣品牌,在今年(1月1日至11月25日)的Olive Young銷售榜中進入了前100名。如上所述,Olive Young通過“快樂同行”挖掘出的品牌約有60家。Olive Young相關人士表示:“Olive Young今後將積極幫助培育走出國門,在全球市場引領K-Beauty產業先進化的中小品牌。”

