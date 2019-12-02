孫興慜奉獻兩次助攻，逐漸成為穆裏尼奧體制核心. December. 02, 2019 07:29. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孫旋風”孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)連續6場比賽都實現進球或助攻，展現出了水漲船高的進攻感覺。 1日，熱刺隊在英國倫敦舉行的2019~2020賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第14輪主場比賽中以3比2獲勝。作為左前鋒首發出場的孫興慜憑借有感覺的傳球貢獻了2次助攻，幫助球隊取得了勝利。自從“特殊的一個”何塞•穆裏尼奧上任以來，熱刺已經取得了各項賽事的三連勝。 上半場第21分鐘。從托特納姆熱刺隊後場傳過來的長傳球飛到對方球門前，快速插上的孫興慜巧妙地用左腳傳球幫助德利•阿裏率先破門，打破場上僵局。孫興慜的腳法非常出眾，他沒有利用從遠處飛來的傳球帶球，而是直接通過輕靈的一腳觸球將球傳給了隊友。2比0的下半場第24分鐘，孫興慜在左路突破後傳中，幫助“摯友”中場球員穆薩•西索科攻入一球。孫興慜笑著說：“隊友們非常有攻擊性地移動，因此我的傳球得以轉化為助攻。因此可以從側面自己喜歡的角度傳球，所以球傳得很好。西索科今天進球後，沒有跑向(獻上助攻的)我，而是向反方向跑，稍微有點遺憾。” 通過6次助攻攀升至聯賽助攻榜第2位(截至1日)的孫興慜，包括歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)比賽在內，在最近的6場比賽中連續實現進球或助攻。 孫興慜本賽季的總進攻點達到17個(EPL 4球6次助攻，UCL 5球2次助攻)。 賽後主教練穆裏尼奧稱贊了他的表現：“孫興慜今天雖然沒有進球，但貢獻了兩個助攻。特別是他的傳中非常漂亮。”孫興慜表示，“主教練很信任我，因此自己的責任心也很大。我希望在賽場上繼續展現自己的最佳狀態。”

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