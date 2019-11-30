被“快車道沖突”阻擋的《兒安法》、“幼兒園3法”. November. 30, 2019 07:41. by 金志炫 jhk85@donga.com. 第20屆國會的最後壹次定期國會會議，由於朝野政黨圍繞處理“快車道”法案（《快速處理法案》）的尖銳對立，在最後關頭終於出了岔子。原計劃於29日在國會全體會議上處理的“幼兒園3法”和非爭議法案《兒童生命安全法案》、“數據3法”等也都全部被“叫停”。 自由韓國黨當天下午對原計劃在國會全體會議上處理的199個案件申請了無限制辯論。即，截止到定期國會結束的下個月10日，繼續進行無限制辯論，以阻止將在下個月3日以後提交到全體會議的《公職選舉法》修改案、設置高層公職人犯罪調查處（公調處）的法案和調整檢警調查權的法案。自由韓國黨院內代表羅卿媛當天召開緊急記者會，就申請無限制辨論的理由表示：“非法出發的‘快車道’暴行把韓國逼到了絕望和沒落的懸崖邊上。” 共同民主黨要求撤回無限制辨論，沒有參加全體會議。當天下午在國會舉行的譴責自由韓國黨大會上，民主黨代表李海瓚批評說：“（自由韓國黨）以民生法案為人質，將第20屆國會整體變成植物國會，不願通過任何違背自己（自由韓國黨）利益的法案。”

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