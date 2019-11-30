徐薰：“朝鮮發射的是結合彈道導彈的火箭炮”. November. 30, 2019 07:41. by 趙東住 djc@donga.com. 據悉，國家情報院對朝鮮28日發射的超大型火箭炮評價稱，“這是結合彈道導彈技術的火箭炮”。有分析認為，朝鮮主張是超大型放射炮的發射體結合了聯合國安理會對朝制裁決議第2397號等禁止的彈道導彈技術，國情院事實上已經承認了這壹事實。 國情院院長徐薰29日出席國會情報委員會全體會議。面對情報委員“朝鮮28日發射的實際上是彈道導彈，韓國政府為何（按照朝鮮公布的內容）主張是超大型火箭炮？”的提問，他回答說：“是因為朝鮮如此發表。實際上是結合彈道導彈技術的火箭炮。”壹名情報委員在與《東亞日報》的通話中表示：“如果發射彈道導彈，就會因違反聯合國安理會決議而受到制裁，韓國政府可能因此才按照朝鮮的主張，對另壹種彈道導彈接受是超大型火箭炮的說法。” 朝鮮中央通訊社29日報道說，前壹天朝鮮發射超大型火箭炮，“（朝鮮國務委員會委員長金正恩）對試射結果表示十分滿意。”10月31日發射超大型火箭炮時，金正恩表示“滿意”，但此次卻表示“十分滿意”。

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