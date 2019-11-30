中曾根康弘：為改善韓日關系做出貢獻的“日本的保守源流”. November. 30, 2019 07:44. by 常駐東京記者 金範錫 bsism@donga.com. 日本前首相中曾根康弘29日去世。他是“日本的保守源流”，於上世紀80年代在日本打著“戰後政治總清算”的旗號，領導內閣長達5年。享年101歲。 共同社和日本廣播協會（NHK）報道說，當天上午7時22分左右，前首相中曾根康弘因宿患去世。 中曾根康弘1918年5月出生於日本群馬縣高崎市，是木材商的兒子。在東京大學法學部畢業後，他作為內務省公務員開始了社會生活，並在戰爭結束後的1947年以29歲的年紀當選自民黨眾議員，從此步入政界。他曾擔任過科學技術、防衛、運輸、通產等領域的部長，並在自民黨內部擔任過總務會長、幹事長等要職。從1982年11月到1987年11月的5年間，他擔任日本內閣首相（71∼73屆），在針對受困於赤字經營的國鐵、煙草等國營企業實行民營化和不增稅的財政重建等行政改革過程中，被稱為“總統級總理”。他擔任首相的時間是1806天，繼安倍晉三、佐藤榮作等首相之後，擔任首相時間排名第五。中曾根康弘擁有20次當選眾議員記錄，2003年退出政壇。 中曾根康弘在生前被稱為“保守的源流”。據悉，二戰期間，他是壹名20多歲的青年，親身經歷戰爭後，他沒有選擇革新，而是選擇了守護國家和傳統的保守道路。因此，他壹直主張修改由美國主導制定的《和平憲法》，擁有軍隊，需要自主防衛。1985年8月15日光復節（日本戰敗紀念日），他作為日本首相首次參拜供奉有甲級戰犯的靖國神社，受到了韓國和中國等鄰國的譴責。此後他沒有再去參拜。 在外交上，中曾根康弘致力於改善與美國的關系。以時任美國總統羅納德·裏根和他的名字“羅-康”命名、構築的美日蜜月關系壹事非常有名。在此背景下，他提到了“不沈航母論”，意為“要讓日本列島成為絕不沈沒的航空母艦”。他強調，當時為了牽制蘇聯，美國和日本必須團結起來，同時日本是對抗蘇聯的重要前哨基地。他當時在美國要求增加防衛費分攤額之後制定預算，打破了把防衛費控制在國內生產總值1%以內的方針“1%規則”。 中曾根康弘雖然被評價為保守人士，但同時也是改善與韓國關系的“知韓派”。20世紀60年代初韓日邦交正常化時，他深深參與其中，1983年擔任首相時，他選擇韓國作為第壹個出訪國。當時，他表示：“韓日兩國間確實有過不幸的歷史。我認為，日本不能不嚴肅接受這壹事實。”這是1965年韓日邦交正常化後日本領導人首次對歷史問題表示反省。根據他的著作《保守的遺言》，訪韓時他還在晚宴上用平時通過日本廣播協會（NHK）韓語講座等學習的韓語致了晚宴詞。 日本首相安倍晉三當天發表談話說，“在美日同盟、加強同亞洲國家關系等戰後歷史大轉折點上，（中曾根康弘）發揮了領導人作用”。自民黨表示，將以故人的長子、參議員中曾根弘文的名義舉行家族葬禮。

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