被冬雨困住的高更和梵高. November. 30, 2019 07:45. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 因為天氣原因，不用說被困在家裏會悶悶不樂，就算與人相處的時間越長，也會面臨意想不到的矛盾和痛苦。最親近的朋友、甚至家人，因為突然的環境變化，在同壹空間生活久了，會遇到不熟悉的情況和陌生的樣子，經常造成傷害。 我們在生活中，有時也會被暴雨困住，有時因暴雪而動彈不得。最近，細小顆粒物阻礙了我們的腳步。現在已是馬上就要真正進入冬季的12月了，不知從何時開始，我們更加擔心冬天裏因微細顆粒物而不是寒冷而無法從事戶外活動。 在受困於天氣的情況下，有兩個對立的插曲，暗示著明智的生活智慧。 後期印象主義的代表畫家高更和梵高曾在1888年冬天壹起在位於法國南部雅爾被稱為“黃屋子”的工作室生活過兩個月。梵高壹直夢想著創造畫家們的共同體，壹起創作和生活，他邀請了平時尊敬的高更進入自己的工作室。法國南部城市雅爾是壹年300多天的太陽炙熱的地方，但是他們生活的11月初到12月23日之間竟下了20多天的雨。被關在冬雨中的他們，在工作室壹起埋頭工作，互相勾勒出彼此的面貌，並獻上了自畫像，但隨著他們逐漸幹涉對方的作品，矛盾逐漸加深。值得壹提的是，由於梵高對高更所繪的《畫向日葵的梵高》大加指責，兩人之間的關系惡化到了無法挽回的地步。最後，梵高突然發作，用剃須刀割掉了自己的左耳。 英國著名浪漫派詩人拜倫和雪萊於1816年夏天壹起在瑞士日內瓦的“迪奧達蒂別墅”度過。那年夏天，與冬日如出壹轍，寒冷的冬雨不停，他們壹行人將被關在別墅裏。同行的還有拜倫的主治醫生約翰·波利多利和雪萊的妻子瑪麗，拜倫建議他們寫壹部怪小說。比起相互幹涉，他們更專註於自己的作品世界。如果說，高更與梵高是直接面對面，盡顯人格的本色，那麽拜倫與雪萊壹行則通過各自作品間接交流，避免了彼此的人格與情感直接碰撞。被陰冷的天氣所困，他們創作的作品後來發展成《德拉庫拉伯爵》《弗蘭肯斯坦》等，被世人所知。 研究結果表明，微細顆粒物有可能誘發憂郁癥和自殺。暫且不論對憂郁癥起作用的微細顆粒物的醫學機制，在因微細顆粒物滯留家中而引發的人們之間的矛盾關系中，是需要智慧的季節。國家氣候環境會議11日通過《微塵國民參與行動建議》，建議即使微塵處於“零排放狀態”（每立方米36∼75微克），也應維持正常的戶外活動，由此可見，盡管是微塵天氣，最好也要維持活躍的正常生活。

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