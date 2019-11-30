傷愈歸來的鄭現：“想參加東京奧運會”. November. 30, 2019 07:45. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 韓國男子網球招牌選手鄭現(23歲•韓國體育大學•世界排名第129位)對出戰2020年東京奧運會表現出了強烈的意誌。 29日，在首爾中區新羅酒店舉行的“與捷恩斯的相遇2019”記者座談會上，鄭現表示：“只要是運動員，誰都想參加奧運會。我也一樣。如果有機會，我願意代表國家出戰，爭取勝利。”鄭現要想參加奧運會，首先要在從明年1月澳大利亞網球公開賽開始的巡回賽上提高世界排名。能參加東京奧運會男子單打比賽的選手共有56人。以2020年6月8日的男子職業網球(ATP)世界排名為基準，賦予參賽資格。各個國家最多可以派出3名選手，世界排名前100名才能進入保險區。在2016年裏約熱內盧奧運會上，世界排名前101名的選手獲得了參賽權。鄭現在裏約奧運會時經歷了低谷，沒能出戰。 鄭現曾在2018年澳大利亞公開賽上創造韓國選手首次進入大滿貫4強的神話，本賽季因傷病他度過了職業生涯以來最艱難的賽季。自2月ABN AMRO世界網球錦標賽後，鄭現5個月內未能參加比賽，去年曾高據第19位的世界排名也跌出了100名之外。不過休息後，他還是獲得了8月成都挑戰賽的冠軍，宣告自己成功復出。在9月份的美國公開賽上，他曾闖入正賽第三輪，創造了該項賽事的個人最好成績。鄭現表示：“如果滿分是10分，這個賽季我給自己打5分。可惜的是，因傷只打了不到一半的比賽。但我想在積極克服傷病方面給自己記功。” 為了參加奧運會，鄭現必須參加明年3月的男子網球國家對抗賽戴維斯杯預選賽與意大利隊的客場比賽。要想參加奧運會，從2016年到2020年奧運會之前，必須參加3次或以上的戴維斯杯比賽。鄭現參加了2016年和2017年的戴維斯杯比賽。 鄭現因贊助商問題，未能參加今年9月與中國隊的戴維斯杯預選賽。應該穿贊助大韓網球協會的A公司的服裝和鞋，但過去腳部有傷的鄭現只穿B公司的定制鞋。他說：“因為我的腳，我不可能穿著其他的鞋子參加比賽”。希望明年戴維斯杯時，大韓網協能給予理解。網球協會相關人士解釋說：“如果用膠帶等遮住品牌標誌，可以穿著個人贊助商的鞋子參加比賽。” 鄭現計劃下周前往泰國曼谷，進行為期3周的冬季訓練，為新賽季做準備。他信誓旦旦地表示：“明年我將加強發球、回球和體能等，在球場上展現更好的競技狀態。”

한국어