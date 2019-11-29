羅卿媛稱“擔心國會選舉前的朝美會談”，豈能把把選舉放在國家利益之上. November. 29, 2019 07:23. . 自由韓國黨院內代表羅卿媛前天在議員總會上表示，她對美國政府高級官員講過，大概意思是不能在明年4月議會選舉之前舉行朝美首腦會談。羅卿媛表示，在此次交涉團體院內代表訪美過程中，雖然沒有提出任何有關會談時間的要求，但在會見7月訪韓的前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓時，轉達了上述憂慮。雖說是議員總會報告訪美成果的場合，但黨內也有人指出，這是把政治放在國家利益的前面。 在必須頂著朝核問題的韓國，無核化是超越理念和世代的全民要求。羅卿媛也表示，“自由韓國黨也歡迎朝美為解決朝核問題而舉行首腦會談”，對於無核化這壹大義，並不分執政黨和在野黨。當然，作為在野黨領導層，為了給美國當局者的政策決定提供參考，可以向傳達有關朝鮮無核化的健全意見或政府和其他輿論。但是考慮到議會選舉日程而調整會談日程的提議，相比無核化談判的成功，更註重政派的得失，因此非常不合適。 金大中政府在2000年4·13國會選舉三天前宣布舉行南北首腦會談，但未能對議會選舉結果產生影響。2010年3月朝鮮擊沈天安艦後，安保危機達到高潮，原本預計在三個月後的地方選舉中對執政黨有利，但結果卻是執政黨的慘敗。本應超越政派利害關系的外交安保問題似乎會對選舉產生影響，但是民心的選擇卻經常超越這壹點。如果名義上是保守勢力和第壹在野黨，就應該綜合考慮選舉的利弊和國家利益問題。 目前，朝美談判陷入僵局。韓國政府為了恢復談判的火種，對朝鮮采取了柔和的態度，但是朝鮮仍然很冷淡。越是這樣，我們內部越要收集國論，防止朝美談判脫離無核化這壹本來的道路，不能容忍只計算選票而否定會談本身的態度。

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