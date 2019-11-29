運動量排名世界倒數第壹，這就是未來競爭力. November. 29, 2019 07:23. by 尹承玉記者 touch@donga.com. 生活水平和運動量成正比。富裕國家的學生經常運動，貧窮國家的孩子總會把運動拋在腦後。當然，沒有例外的法則。地球上只有壹個國家脫離了這個潮流，令人遺憾的是大韓民國。 世界衛生組織對全世界146個國家的學生（11∼17歲）的身體活動進行調查後發表的報告內容非常深刻。我國運動量不足的學生比例為94%，排在最低段。柬埔寨和蘇丹也在韓國之上。值得壹提的是，我國97.2%的女生幾乎全員缺乏身體活動。世衛組織方面特別提到：“韓國是國民收入高、但青少年運動量嚴重不足的特殊事例。” 盡管世衛組織指出韓國意味深長，但韓國社會並沒有像預想的那樣關註該新聞。理由當然是高考（學習）。對於學生，他們只把重點放在學習上，所以即使犧牲了妨礙學習的運動也沒有辦法。 但是，即使不考慮健康問題，為了學習應該減少運動的想法是否正確呢？試問壹下。如果韓國學生的運動量減少，學習成績又怎樣了呢? 國際學生評估項目成績反而下降。從國際學生評估項目的排名來看，過去在閱讀、數學、科學等領域各占1∼2位，但最近在閱讀、科學等方面下降到了第8位。 再看壹個方面。發達國家也同樣把生死寄托在教育上，為什麽要強迫忙於學習的學生進行運動呢？在美國，幾乎大部分學生都參加體育活動，日本則有70%左右的學生參加體育活動。 這是壹個需要從各個角度來判斷的問題，但以“腦”為關鍵詞，圖像會清晰可辨。植物沒有大腦，但動物有。因為有大腦才能活動。但大腦又通過運動才會發達。從哈佛大學醫學院等機構的研究結果來看，運動引發生物學變化，使腦細胞旺盛地連接起來。另外，運動還能促進腦細胞的生成。所以，運動之後學習，學習能力就會提高。壹個證據就是，美國內普維爾中央高中（公立）的學生在0節課時跑1.6公裏後，數學和科學排名迅速上升到了世界前幾名。要想學習好，反而得多運動。 運動還參與大腦的情緒功能。如果大腦受到壓力而感到疲憊，運動能給予安慰和活力。研究結果表明，運動比任何憂郁癥藥的治療效果都要好。它能讓性能好的大腦在最佳狀態下驅動。另外，運動還通過與他人的交流培養社會性。第四次工業革命時代，越來越要求的是聰明的頭腦、情緒穩定、認同能力等。檀國大學教授全勇培（音譯）斷言：“所以體育是重要的‘教育’，是我們未來的競爭力。” 認為學習和運動是兩國事的社會認識固然是問題，但教育部的意識也急需改善。教育部組織有49個科室，但沒有管理學校體育的科室。雖然表示會減少精英選手，鼓勵俱樂部活動，但是目前還是處於原地踏步的狀態。最大的問題是設施不足，而意誌不足是更大的問題。 海鞘在幼時有大腦，但後來大腦消失。因為在海上還遊來遊去，靠在巖石上定身後就不動了。人的大腦與其他動物不同，它高度發達，可以作出非常困難的判斷，也可以想象。但與高度化水平無關，大腦仍需運動等刺激才能保持新鮮感。“如果孩子說數學難，就讓他出去鍛煉吧”，這是某腦科學家的建議。

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