三星電子又邁出一大步，打開自發光QLED的商用化之路. November. 29, 2019 07:23. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子28日表示，驗證了克服量子點(QD•量子點)材料局限性的“自發光量子點發光二極管(QLED)”的商用化可能性。 三星電子表示，將改善量子點材料結構的“自發光QLED”元件的發光率(註入的電流轉換為光的效率)提高到了21.4%，並且把元件的驅動時間提高到了業界最高水平100萬小時。包含此次研究結果的論文刊登在世界學術雜誌《自然》上。 三星電子通過此次研究，把防止量子點粒子相互凝結現象的“Ligand”變得更短，改善了電流註入速度。這對進一步提高QLED元件的發光效率起到了決定性作用。 三星電子相關人士表示：“自發光QLED在整個可視光領域可以表現純粹、鮮明的光。因為會直接發出光和色，所以不需要背光和彩色濾光片。還可以制造出薄而彎曲的顯示屏。” 三星電子此前一直受到電視、顯示器競爭企業“QLED無法自行發光”的攻擊。業內人士表示：“如果三星能夠證明‘自發光QLED’的效率並成功實現商用化，那麽某種程度上可以說已經超越了LG等競爭企業的攻擊。” 此次論文的通信作者，三星電子綜合技術院的張恩珠研究員表示：“通過三星獨有的核心材料技術，展示了新一代顯示器的實現可能性。期待環保顯示器的開發範圍擴大。”

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