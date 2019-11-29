效力奧甲聯賽的黃喜燦在攻入個人UCL第三球. November. 29, 2019 07:24. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 效力於奧地利足球甲級聯賽的黃喜燦(23歲•薩爾茨堡紅牛隊)在歐足聯冠軍聯賽(UCL)上表現十分出色，攻入了個人UCL第3粒入球，也是本賽季的第8粒入球。 28日，黃喜燦在客場比利時亨克的KRC亨克競技場舉行的與比利時聯賽球隊亨克的UCL E組小組賽第5輪比賽上，在球隊2比0領先的下半場第24分鐘，攻入為本隊徹底鎖定勝局的一球，最終薩爾茨堡隊4比1大勝對手。 本場黃喜燦瞬間騙過對方防守，創造出決定性機會，展現出了非常好的比賽感覺。隊友埃爾林•哈蘭德(19歲)從禁區左外帶球到內側時，黃喜燦繞到對方中後衛的身後，消失在對方防守的視野中，此後他迅速地再次向左跑去，此時，哈蘭德送出的準確斜傳地滾球來到黃喜燦的腳下，隨後他用右腳將球輕松送入球門。 當天與贊比亞籍前鋒帕特森•達卡(21歲)一起作為雙前鋒首發出場的黃喜燦打滿了全場，始終讓亨克的後防線忙得不可開交。他不停地在對方左路和中路滲透，掌握隊友位置，準確傳球和傳中，多次給亨克後防線制造威脅。只是黃喜燦的傳球給隊友制造了一次次絕佳的破門機會，但隊友們卻沒能得分，從而沒能幫助球隊取得進球。下半時，黃喜燦也不分左右不斷嘗試直接射門和斜傳球，始終沒有放松，直到比賽結束。 憑借著當天的勝利取得2勝1平2負(積7分)成績的薩爾茨堡隊繼續保持小組第3的位置，在下月11日舉行的主場與利物浦(英格蘭)的小組賽最後一輪比賽中，如果能戰勝對手將晉級16強。利物浦隊目前以3勝1平1負(積10分)的成績排在E組第1位，同時在英格蘭足球超級聯賽(EPL)中也排在第1位。黃喜燦表示，“球隊會努力贏下那場比賽，爭取繼續留在冠軍聯賽。” 另外，李康仁(18歲•瓦倫西亞)在西班牙巴倫西亞舉行的與切爾西(英格蘭)的UCL H組小組賽第5輪比賽中，在下半場第33分鐘替補出場，但未能實現進球或助攻。瓦倫西亞隊最終2比2戰平對手，目前以2勝2平1負(積8分)的成績位列該小組第三，仍然保留晉級16強的機會。

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