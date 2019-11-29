特朗普：“美國是全球的小豬儲蓄罐嗎？”. November. 29, 2019 07:24. by 華盛頓常駐記者=李政恩 lightee@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普當地時間26日表示，“我是美國總統，不是全世界的總統”，再次確認了美國優先主義的基調。 特朗普總統當天在佛羅裏達州Sunrise舉行的大選遊說中批評前任者說：“在我當選(美國總統)之前，我們的領導者把偉大的美國中產階級用作為他們的妄想性全球項目提供資金的小豬儲蓄罐。”每次進行遊說時，他都會老生常談重復這一發言，此舉可能是想在集結白人中產階層支持者的同時，向同盟及夥伴間接施壓，要求增加防衛費分擔金。 特朗普總統還主張說，“他們把我們的軍隊用在了保衛非常富庶的國家上。用你們的錢向福利國家支付補助金(subsidizing)。” 此前，國防部在制定2020會計年度國防授權法(NDAA)修訂案的過程中，於3月向議會提交的預算資料顯示，駐韓美軍的駐紮費用為軍人工費21.04億美元，用於運營和維持的經費為22.1810億美元，家庭住房費1.4080億美元，特定目的周轉基金130萬美元。軍事建設費沒有收取其中。駐韓美軍的駐紮費用推算額是45億美元，駐日美軍是57億美元。與駐日美軍相比，駐韓美軍(2.85萬名)的人均駐紮費用為15.6639萬美元，高於駐日美軍(5.4萬名)的10.5885萬美元。

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