俄羅斯奶牛，戴上能展現理想生活環境的VR護目鏡. November. 29, 2019 07:25. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 在烈日下草葉閃爍的田野裏生長的奶牛，和那些不在那種環境中放養的牛相比，真的能生產出優質牛奶嗎？為了確認這種假設，俄羅斯農戶引進了有趣的實驗。引人註目的是，它並不是在原野上進行的實驗(試驗)，而是將虛擬現實(VR)機器作為“實驗工具”。據美國有線新聞網(CNN)等主要外電27日報道，俄羅斯農食品部最近在莫斯科郊區的農戶那裏進行了一項試驗，讓奶牛戴上展現理想的生活環境的VR護目鏡。如果戴上這種VR護目鏡，奶牛們就可以擺脫被圍欄包圍的狹窄農場，在廣闊的原野上享受夏天的草地。據CNN報道，實驗前，獸醫和VR有關專家根據奶牛頭型、視力等因素設計了“奶牛版本”的VR護目鏡。 實驗初期的結果確實值得肯定。因為雖然目前還沒有發現VR護目鏡對牛奶生產的有益變化，但奶牛的不安感已經減輕，總體來看牛群已經趨於平靜。俄羅斯農食品部表示，將繼續研究VR護目鏡對今後牛奶的數量和質量會產生何種影響。 如果試驗成功，這對因現實原因無法將大量奶牛放養在廣闊田野裏的農戶來說無疑是個好消息。只是摘掉VR護目鏡時奶牛的精神沖擊和護目鏡的限定電池壽命等成為了該實驗急需解決的課題。CNN報道稱，該問題涉及到根本問題，即“為什麽不能經常把奶牛放養在田野裏呢？”

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