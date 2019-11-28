為未來產業開采原油的數據三法，應按照約定在國會獲得通過. November. 28, 2019 07:29. . 《個人信息保護法》《信息通信網法》《信用信息法》等所謂數據三法中的《個人信息保護法》修改案昨天在國會行政安全委員會全體會議上獲得通過。但是其余兩個法案還沒有越過相關常任委員會的門檻。此前，共同民主黨、自由韓國黨、正未來黨等3個交涉團體的院內代表，在25日就在29日召開的國會全體會議上最大限度地處理數據三法達成了壹致意見。 政府去年8月出臺了數據經濟活性化規制革新方案，相關法律修訂案也於去年11月提出，期間政府和朝野政黨互相看眼色，互相推卸責任，度過了壹年時間。事到如今，也很難找出法案審查不充分的理由。 數據三法修訂案的核心，是將個人信息進行假名處理後用作大數據。這是在信息通信產業、生物、金融等領域推進第四次產業革命的必要條件。只有三部法律都得到處理，法律修改才能具有現實意義。從已經制定相關制度並領先壹步的美國、中國、日本、歐盟等競爭國家情況看，不能再拖下去了。 大韓商工會議所會長樸容晚曾指出，雖然數據是未來產業的原油，但政界卻阻止了原油開采。部分市民團體以個人信息有泄露的危險為由，反對數據三法的處理，從樸會長的比喻來看，這無異於害怕石油產品的環境汙染而阻止石油開采。 如果錯過此次國會，數據三法修改案將自動廢棄，明年4月議會選舉結束後組成的下屆國會將要從提出修改案重新開始。有人說，如果數據三法的處理推遲壹年，相關產業競爭力將落後十年。希望朝野雙方能按照承諾，在29日的全體會議上通過所有修改案，消除政治阻礙經濟發展的汙名。

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