SK化學癡呆癥治療貼片在國內首次獲得美國FDA市售許可. November. 28, 2019 07:30. by 許桐準 hungry@donga.com. SK化學27日表示，公司自主研發的治療癡呆癥的貼片“SID710”(成分名卡巴拉汀Rivastigmine)獲得了美國食品藥品管理局(FDA)的最終銷售許可。國內制藥公司開發的癡呆癥治療貼片獲得FDA批準尚屬首次。 貼片形態的產品具有難以記住服藥時間和次數或難以吞下藥丸的癡呆患者每天敷在皮膚上一次，藥物就會持續傳遞的特點。公司方面解釋說，該產品的優點是與藥片形態的警句用產品效果相同，但嘔吐和炎癥等副作用小，對胃和肝的負擔也小。 隨著人口老齡化的行進，全球老年癡呆癥治療劑市場是全球制藥公司重點關註的一個領域。據市場調查機構“數據監測健康管理”稱，目前全世界癡呆癥患者達230萬人，相關治療劑年市場規模達33億美元(約4萬億韓元)。 SID710的FDA批準是繼歐洲(2013年)、澳大利亞(2016年)、加拿大(2018年)之後的成果。在韓國國內，“Wondron Patch”從2014年開始銷售。2007年，總部設在瑞士的諾瓦蒂斯公司首次成功開發出治療癡呆癥的貼片，但由於通過皮膚向體內輸送藥物的核心技術—經皮傳達系統(TDS)的高技術壁壘，競爭企業開發產品時吃了不少苦頭。但是SK化學憑借1995年在世界上首次開發的關節炎治療貼片“Trast”的研究開發經驗，在2010年成功開發出了SID710。 之後，今年在歐洲相同成分及劑型的泛型市場上以50%的占有率排名第一。到目前為止，已進軍19個國家，與主要制藥公司簽訂了版權及出口合同，在巴西、沙特阿拉伯等國家正在進行許可程序。 SK化學社長全光賢表示：“計劃以符合全球水平的開發力量及許可應對能力為基礎，繼美國和歐洲之後，向南美、東南亞主要國家進軍。”

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