美國國際戰略研究中心總裁：“駐韓美軍不是雇傭兵”. November. 28, 2019 07:30. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 韓半島專家紛紛批評特朗普政府過分施壓增加防衛費分攤額。 華盛頓智庫“國際戰略研究中心”總裁約翰·哈姆雷26日（當地時間）在接受“美國之聲”采訪時指出：“駐韓美軍並不是收錢保護韓國的雇傭軍”，“保護亞洲地區與我們擁有相同價值觀的盟國和夥伴是重要的。” 對於防衛費分攤額的金額，他表示：“韓國現在分攤的10億美元（約11770億韓元）是差不多的數字”，“如果可以多交，我們表示歡迎，但韓國沒有至少要交的金額。”他還提到了美國要求派兵時韓國總是派遣軍隊這壹點，批評了特朗普的“免費搭車”論。 哈姆雷強調：“不能以韓國對美國有所缺欠為前提來開始（磋商）”，“美國是為了美國的國家利益而（在韓國）駐紮美軍。” 前美國駐華大使駱家輝當天也對“美國之音”解釋稱，“通過在韓國駐紮美軍，美國得到了實惠”，“這比韓國提供的所有貢獻都要少花錢，而且比在美國本土部署兵力更省錢。” 專家們擔心，美國要求增加5倍分攤額的做法正在損害韓美關系。前美國國務院負責東亞和太平洋事務的代理助理國務卿蘇珊·桑頓（董雲裳）分析稱：“目前韓美關系多少有些緊張，確實出現了壹些‘光的縫隙’”，“美韓兩國之間非常不同的國內政治狀況助長了兩國間的分歧。”她的話流露出韓美同盟關系已不再是以往“毫無間隙”的憂慮。

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