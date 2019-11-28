明年貝多芬誕辰250周年，演藝界“迎接他”. November. 28, 2019 07:31. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 韓國音樂迷明年最期待的貝多芬相關演唱會是特奧多爾•庫倫齊斯(47歲)指揮的管弦樂團“Music Aeterna”的來韓演出(4月7、8日)。庫倫齊斯被譽為“指揮界的惡童”“經典的救贖者”，他是一位“炙手可熱”的指揮家，他經過與傳統指揮大師不同的路徑，讓世界音樂迷為之瘋狂。在俄羅斯磨練指揮後，他親自創辦了管弦樂團“Music Aeterna”，以動感、新鮮的詮釋，一舉征服了世界音樂迷。 今年的薩爾茨堡音樂節、盧塞恩音樂節等世界主要音樂節成為讓本賽季就任柏林愛樂樂團首席指揮的基裏爾•佩特連科也黯然失色的“庫倫齊斯遊樂場”。明年的首場來韓演奏會上，第一天庫倫齊斯將演奏貝多芬的第七交響曲，第二天將帶來第五交響曲《命運》，屆時，具有挑戰性和破格性的小提琴演奏家帕特裏夏•科帕奇斯卡婭將合演貝多芬小提琴協奏曲。 以貝多芬的故鄉德國波恩為根據地的貝多芬交響樂團也將於6月9日在首爾藝術殿堂音樂廳舉行“All貝多芬”演奏會。屆時，在2017年就任音樂導演的迪克•卡夫坦的指揮下將帶來《艾格蒙特序曲》和第7交響曲、以及白建宇協奏的第4鋼琴協奏曲。 目前最優秀的貝多芬詮釋權威者，鋼琴家魯道夫•布赫賓德將於9月23日、26日在首爾藝術殿堂音樂廳親自指揮盧塞恩音樂節演奏，並擔任獨奏，帶來貝多芬鋼琴協奏曲全曲。由帕沃•耶爾維指揮的德意誌卡默愛樂管弦樂團也將於12月17、18日在首爾藝術殿堂音樂廳以貝多芬第一交響曲和第九交響曲《合唱》，與音樂粉絲們一起給意義深遠的一年畫上完美的句號。 在國內交響樂團中，KBS交響樂團在首爾藝術殿堂音樂廳準備了三次“All 貝多芬”節目。5月2日將帶來由雷納德•斯萊特金指揮，帕吉爾•塞伊協演的《第三鋼琴協奏曲》和第七號交響曲；8月28日則是鄭明勛擔任指揮、卡蒂亞•布蒂什維利協演的《第一鋼琴協奏曲》和第六號交響曲《田園》；9月18日將演奏由漢斯•格拉夫指揮，艾曼紐爾•阿克斯協奏的第五鋼琴協奏曲《皇帝》和第五號交響曲。 在海外舞臺中，明年迎來創立100周年的世界音樂慶典的代名詞薩爾茨堡音樂節準備了豐富的貝多芬節目。鋼琴家伊戈爾•萊維特將於7月29日至8月16日通過八場獨奏音樂會演奏貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全曲。此外，還準備了菲利浦•赫雷貝赫指揮香榭麗舍管弦樂團的《莊嚴彌撒》(7月25日)、裏卡多•穆蒂指揮維也納愛樂樂團的第九號交響曲《合唱》(8月15∼17日)、由哈根弦樂4重奏團演奏的弦樂4重奏13•14號(8月24日)、巴力頓-馬蒂亞斯•戈爾內的貝多芬歌曲之夜(8月18日)等豐富的貝多芬節目。

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