日本方面與文喜相溝通，“積極考慮‘1+1+α’征用問題解決方案”. November. 28, 2019 07:31. by 黃炯?, 金志炫 constant25@donga.com,jhk85@donga.com. 在韓國決定有條件延長《韓日軍事情報保護協定》後，雖然韓日之間展開了真相攻防戰，但據確認，與此同時，日本方面也接連發出了對國會議長文喜相有關強制征用問題提出的“1+1+α”解決方案予以積極考慮的信號。以韓國和日本兩國企業、兩國國民自發捐款建立基金的所謂“文喜相倡議”為契機，預定於下個月舉行的韓日首腦會談上能否以“自上而下”的方式找到解決兩國間矛盾的方法，備受關註。 據韓日外交消息人士27日透露，韓日議員聯盟所屬議員26日訪問韓國，與文喜相共進晚餐，就“文喜相方案”表示，日本政府正在積極研究，希望按照計劃推進相關法案的提出。這表明，除了韓日就決定有條件延長軍情協定達成協議的背景展開心理戰之外，日本也流露出了解決強制征用問題的意誌。實際上，《每日新聞》專門編輯委員古賀浩也在當天的署名專欄文章中表示，“日本首相安倍晉三表示，‘如果在（法院有關征用賠償問題的決定）強制執行之前就能夠整頓法律就好了”，對文喜相的方案表示理解，並指示秘書與日本駐韓國大使館共享有關情報。” 據悉，圍繞強制征用問題，文喜相正在籌備相關法案，準備選擇用“記憶”“和解”“未來”等三個關鍵詞，向韓國及日本企業和兩國國民募捐，用來向強制征用和“慰安婦”受害者提供賠償。這壹構想的內容，是如果向受害者支付安慰金，日本企業的賠償責任將被免除。據悉，文喜相最近會見了朝野議員，就發起法案和參與捐款問題達成了共識。文喜相方面計劃最快於下個月中旬以特別法的形式提出法案。對此，日本外相茂木敏充當天在接受《讀賣新聞》采訪時就12月的韓日首腦會談表示：“韓日雙方有必須討論的重要課題。協調會談是自然的事情，環境也在逐漸完善中。” 但是，部分受害者援助團體反對稱，“擔心日本作為加害者的道歉和責任有可能被免除”，因此他們同意與否將成為課題。據悉，部分人還在討論將7月份解散的和解治愈財團的60億韓元余額排除在捐款之外另行使用的方案。

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