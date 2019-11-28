孫興慜助攻本隊制勝球，熱刺小組出線晉級UCL16強. November. 28, 2019 07:31. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)的進球或助攻行進仍在繼續。 27日，孫興慜在英國倫敦舉行的與奧林匹亞科斯隊(希臘)的2019~2020歐洲足球冠軍聯賽(UCL)小組賽B組第5輪比賽中，在下半場第28分鐘頭球一蹭助攻隊友打入反超比分的一球。本場以4比2獲勝的托特納姆熱刺隊以3勝1平1負(積10分)的成績，繼5戰全勝的拜仁慕尼黑隊(德國•積15分)之後，以小組第2名的身份進入了16強。 孫興慜在3日與埃弗頓隊的英超聯賽(EPL)比賽中貢獻了1次助攻，在7日與貝爾格萊德紅星隊(塞爾維亞)的UCL小組賽第4輪比賽中攻入2球並奉獻1次助攻，在10日與謝菲聯隊的比賽和23日與西漢姆聯隊的英超比賽中分別斬獲一球。這是他最近5場比賽連續實現進球或助攻。本賽季各項賽事的進球或助攻數增加到了15個(EPL 4個進球 4個助攻•UCL 5個進球 2個助攻)。 何塞•穆裏尼奧上任後，熱刺隊的攻擊力逐漸復蘇。和之前與西漢姆聯的比賽一樣，穆裏尼奧在最前方派出了哈裏•凱恩(26歲)，在其身後排出了孫興慜、德利•阿裏(23歲)和盧卡斯•莫拉(27歲)的三叉戟。在上半場第6分鐘和第19分鐘連續丟球後陷入被動，穆裏尼奧在上半場第29分鐘就做出了調整中場球員的強硬動作。拿下防守球員出身的中場球員埃裏克•戴爾(25歲)，派上了攻擊力強的埃裏克森(27歲)。至此，熱刺隊的進攻象征“DESK(德利-阿裏、埃裏克森、孫興慜、凱恩)”組合時隔許久終於再次同時出現在場上。此前阿裏因傷缺陣，埃裏克森則因為與俱樂部圍繞轉會和續約的矛盾而無法正常上場。穆裏尼奧上任後，稱贊阿裏將成為球隊的核心球員，提升了士氣，還與埃裏克森進行個人對話，改變了場上的氣氛。當天，阿裏和埃裏克森表現十分出色。 隨後熱刺憑借上半場補時階段阿裏，下半場第5分鐘凱恩的射門將比分追成2比2平。下半場第28分鐘，孫興慜頭球擺渡，奧利耶淩空抽射破門。下半場第32分鐘，熱刺隊由凱恩接埃裏克森開出的任意球頭球破門，徹底鎖定勝局。本場比賽的兩粒進球讓凱恩本賽季的UCL進球數來到6個，凱恩在24場UCL比賽中攻入20球，創造了UCL 20球歷史最少場次記錄。此前的紀錄是效力於意甲尤文圖斯隊的德爾•皮耶羅保持的26場比賽。 另外，慕尼黑“特級射手”羅伯特•萊萬多夫斯基(31歲)在與貝爾格萊德紅星隊的客場比賽中，從下半場8分鐘到下半場23分鐘，在歷史最短時間(14分31秒)內上演大四喜。此前最短時間內攻入4球的記錄是由克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•尤文圖斯隊)保持的21分鐘。

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