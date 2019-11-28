阿爾巴尼亞發生30年來最嚴重地震，歐盟國家緊急派遣救援隊. November. 28, 2019 07:31. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “我現在正在和我女兒通電話。房屋倒塌了，人被困在建築廢墟內，但還活著，請盡快實施救援。” 26日，居住在位於巴爾幹半島的阿爾巴尼亞海濱城市杜勒斯的一位40多歲的市民緊急求助。據《路透社》等通訊社報道稱，在1993年以來規模最大的地震發生的阿爾巴尼亞，居民親自展開救援工作。據統計，當天淩晨3時54分左右，在首都地拉那西北34公裏處發生的6.4級地震，已經造成至少23人死亡，650人受傷。位於地中海地震帶的阿爾巴尼亞兩個月前的9月曾發生過一次5.8級的強震。由於地震反復，支撐建築的鋼架結構減弱，此次地震造成數百棟建築一下子倒塌。 27日，救援人員繼續展開營救被困在建築物廢墟下的幸存者的工作。居民們也徒手清理了石堆。在此過程中，50多人在首都地拉那和蘇馬內地區獲救。阿爾巴尼亞總統伊梅塔來到靠近震中受災較重的蘇馬內地區，鼓勵人們采取救援行動，“大家齊心協力，克服事態”。 其他歐洲國家也紛紛派出救援隊支援地震救助工作。意大利、希臘、羅馬尼亞、塞爾維亞等國緊急派出救援隊前往救援。法國、土耳其派遣了特殊兵力。阿爾巴尼亞政府宣布27日為“哀悼日”，並降半旗致哀。希臘地震學家埃蒂米奧斯•萊卡斯在接受英國《衛報》采訪時表示：“阿爾巴尼亞是一個貧窮的國家，由於建築物老化等原因，情況更加惡劣，損失更大。有可能追加發生5.9級規模的余震。”

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