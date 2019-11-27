隱瞞朝鮮挑釁事件，只作出抗議的姿態……低姿態只會助長挑釁水平. November. 27, 2019 07:25. . 對於朝鮮23日在白翎島附近的昌麟島進行海岸炮射擊演習壹事，韓國國防部前天表示遺憾，稱“這違反了9·19軍事協議”。朝鮮在距離“北方界線”僅僅10公裏遠的地方進行實戰射擊訓練，明明白白是對9·19協議的違反，但韓國政府直到兩天後才表示遺憾。據說，還是通過每天兩次的西海地區軍事通信線路的“定期通話”表示了抗議。國防部在朝鮮發射海岸炮兩天後，直到朝鮮媒體率先報道後才公開這壹消息。 23日是延坪島炮擊9周年，也是《韓日軍事情報保護協定》有條件延長的第二天。朝鮮壹直主張廢除韓日軍情協定，在韓國決定延長後，舉行了金正恩也現場參觀的目標打擊演習，以此表示不滿。朝鮮在韓國-東盟特別首腦會談開幕當天公開演習事實，也是為了擴大向東盟十國首腦宣傳的效果。 朝鮮之所以不顧承諾公然進行海岸炮射擊演習，是因為韓國政府對朝鮮的接連挑釁反應消極。今年5月朝鮮發射“伊斯坎德爾”級短程彈道導彈時，國防部稱其為“戰術誘導武器”，絕口不提“導彈”，朝鮮今年先後12次進行多種射程的中短程導彈和火箭炮射擊演習，但韓國壹次都沒有正式抗議。文在寅總統9月在聯合國大會上發表演講時表示，“沒有壹次違反軍事協議”，但因此次炮擊演習而黯然失色。 文在寅政府本月初急急忙忙將乘坐漁船南下的兩名朝鮮人遣返朝鮮等，固守著顧及朝鮮的低姿態，但朝鮮卻表現出日益無視和蔑視南方的姿態。朝鮮公開了如果金正恩委員長不能來就派遣特使前來的文在寅總統親筆書信內容，這無異於公開宣布拒絕韓國。南北關系的改善是全體國民的希冀，但在沒有戰略手段的情況下壹味低姿態相求，威脅國民的生命和安全的挑釁烈度正在日益加劇。在韓國政府糾纏於事實上已成壹紙空文的9·19協議時，安全威脅已近在咫及。

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